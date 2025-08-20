Atatürk Üniversitesi\'nden İlaç Merkezine Önemli Adım

Atatürk Üniversitesi, sağlık alanında yürüttüğü stratejik yatırımlara bir yenisini eklemek amacıyla önemli bir girişimde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığındaki heyet, üniversite bünyesinde kurulması planlanan "İlaç Hammadde Sentez Merkezi" kapsamında İstanbul'da bir dizi teknik ziyaret gerçekleştirdi.

Heyette; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu yer aldı. Ziyaretler kapsamında ATABAY Kimya Sanayi A.Ş, Ulkar Kimya ve Yerlika Biopharma İlaç Sanayi A.Ş firmaları ile görüşmeler yapıldı, ayrıca EVYAP heyeti ile de bir araya gelindi.

Teknik incelemelerde ilaç hammaddesi sentezi ve üretimi alanındaki mevcut teknolojiler, yeni iş birliği imkanları ve kurulacak merkezin ihtiyaç duyacağı altyapılar detaylı olarak ele alındı. Görüşmelerde, ulusal ilaç sanayisinin gelişimine katkı sunacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

"Yerli ve milli üretimi destekleyecek stratejik adımlar atmayı sürdürüyoruz"

Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin ülkemizin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişiminde öncü bir rol üstlenmeye kararlı olduğunun altını çizdi. İlaç konusunun stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu şunları aktardı: "Üniversite olarak hedefimiz, yalnızca bilimsel üretim yapmak değil; bu üretimi toplumsal faydaya dönüştürerek ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktır. Kurmayı planladığımız İlaç Hammadde Sentez Merkezi, Türkiye'nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, aynı zamanda yerli ve milli üretimi destekleyecek stratejik bir adımdır. İstanbul'da yaptığımız bu teknik ziyaretler, merkezin kurulumu sürecinde bizlere yol gösterici olacak ve iş birliği ağımızı genişletecektir" ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu ayrıca, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu doğrultuda geliştirilecek projelerin hem akademik camiaya hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirtti. Atatürk Üniversitesi heyetinin İstanbul'daki temaslarının, planlanan merkezin kısa sürede faaliyete geçmesine ve Türkiye'nin ilaç sanayisinde daha güçlü bir konuma ulaşmasına zemin hazırlaması bekleniyor. - ERZURUM