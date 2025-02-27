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Atatürk Üniversitesi'nden Ücretsiz İftar

Atatürk Üniversitesi\'nden Ücretsiz İftar

Atatürk Üniversitesi, Ramazan'da öğrencilere ücretsiz iftar organizasyonu düzenliyor.

27.02.2025 17:35
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Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencileriyle paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla ücretsiz iftar yemeği organizasyonu düzenliyor. Merkezi yemekhane ve Edebiyat Fakültesi başta olmak üzere ilçelerde de iftar ikramında bulunacak olan Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayı boyunca farklı menülerle öğrencilerine sıcak bir sofra sunacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı, manevi atmosferin yoğun hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bu anlamlı ayda bir araya gelerek aynı sofrada iftar açabilmeleri için ücretsiz iftar programı düzenliyoruz. Üniversitemiz, öğrenci dostu anlayışıyla her zaman onların yanında olmaya devam edecektir."

Rektör Hacımüftüoğlu Atatürk Üniversitesinin, öğrenci odaklı yaklaşımıyla sosyal destek çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, Ramazan ayının huzur, bereket ve dayanışma içinde geçmesini temenni etti.

Ramazan ayı boyunca merkezi yemekhane ve ilçe yemekhaneleri hafta içi ve hafta sonu hizmet verecek, Edebiyat Fakültesi Yemekhanesi ise yalnızca hafta içi açık olacak. Merkezi yemekhane Ramazan'ın ilk günü itibarıyla iftar hizmetine başlarken, Edebiyat Fakültesi ve ilçe yemekhaneleri pazartesi gününden itibaren öğrencileri ağırlayacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Ücretsiz İftar - Son Dakika

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