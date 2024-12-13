Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları

Atatürk Üniversitesi\'nden Uluslararası İş Birliği Adımları

Rektör Hacımüftüoğlu, İngiltere'de uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için temaslarda bulundu.

13.12.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyareti, Türkiye'nin İskoçya ve Kuzey İrlanda Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu ile Edinburg Elçilik Binasında yaptığı görüşme ile tamamladı.

Üniversitenin uluslararası alandaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla bir dizi temaslarda bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, görüşmede önemli konuları ele alarak iki ülke arasında akademik bağları derinleştirmeye yönelik adımlar attı.

Edinburg'da gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesinin İskoçya ve İrlanda'daki üniversitelerle akademik ilişkilerinin geliştirilmesi, lisansüstü öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi, değişim programlarının kapsamının genişletilmesi ve ortak uluslararası projelerin hayata geçirilmesi gibi stratejik başlıklar masaya yatırıldı. Bu konular, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli birer kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel İş Birliklerini Çeşitlendirmeye Devam Edeceğiz"

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki akademik ve diplomatik temsiliyetine katkı sunan Başkonsolos Vekili Kayaoğlu'na teşekkürlerini iletti. Hacımüftüoğlu: "Kayaoğlu'nun misafirperverliği ve iş birliğine yönelik pozitif yaklaşımı, görüşmemizin son derece verimli geçmesini sağladı. Kendisine ülkemizi temsil ettiği bu önemli görevde başarılar diliyor, üniversitemizin uluslararası düzeydeki iş birliği vizyonuna katkı sunacak adımlar için heyecan duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İngiltere ziyaretinin de oldukça verimli geçtiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu; Atatürk Üniversitesinin yurt dışındaki iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğini belirterek, uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda yeni projeler ve programlarla öğrencilere ve akademisyenlere daha geniş bir vizyon sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaret kapsamında edinilen kazanımlar, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırma ve bilimsel iş birliklerini çeşitlendirme hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Yapılan görüşmeler sırasında gündeme gelen projelerin, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi, Kuzey İrlanda, İngiltere, Rektör, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 16:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nden Uluslararası İş Birliği Adımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.