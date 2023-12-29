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Atatürk Üniversitesi, ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyelerini ödüllendirdi - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi, ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyelerini ödüllendirdi

Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalarında ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyelerini ödüllendiren bir tören düzenledi. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ödül almaya hak kazanan akademisyenlerle bir araya gelerek başarılarını tebrik etti. Üniversitenin bilimsel faaliyetlerdeki önemli konumu ve hedefleri vurgulandı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Atatürk Üniversitesi, ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyelerini ödüllendirdi
29.12.2023 - 09:13,  Güncelleme: 09:16
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Bilimsel çalışmalarında ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyelerini ödüllendiren Atatürk Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ödül almaya hak kazanan akademisyenlerle bir araya geldi.

Bilimsel yayınları çeşitlendirmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla üniversite bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarıyla düzenli olarak bir araya gelen Rektör Çomaklı, bu doğrultuda yaptıkları yayınlarda ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyeleriyle 2022 Yılı Atıf Bilimsel Teşvik Töreninde buluştu.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen törende, öğretim üyelerine ödüllerini takdim eden Prof. Dr. Çomaklı, bilime verdikleri katkı ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

"Eser Sayımızı Daha da Çeşitlendirmeli ve Çoğaltmalıyız"

Köklü bir altyapıya sahip olan Atatürk Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerle önemli bir konuma sahip olduğu ve proje, patent, yayın, Ar-Ge ve toplumsal fayda faaliyetlerinde her zaman önde olmayı gaye edindiğinin altını çizen Rektör Çomaklı, yapılan çalışmalarla da bu amacın hayata geçirildiğini vurguladı.

Rektör Çomaklı: "Bizler, 'marifet iltifata tabidir' düsturuyla elde edilen başarıları hiçbir zaman karşılıksız bırakmıyoruz. Bugün de düzenlediğimiz törenle, yapmış oldukları çalışmalarla ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyelerimizi ödüllendirmek istedik. Oldukça rekabetçi bir alan olan bilimsel yayınlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak eser sayımızı daha da çeşitlendirmeli ve çoğaltmalıyız. Bu noktada üniversite yönetimi olarak üzerimize ne düşüyorsa bu zamana kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizi uluslararası alanda söz sahibi olacak çalışmalarla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

2022 Yılı Atıf Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Çomaklı, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi, ortalamanın üzerinde atıf alan öğretim üyelerini ödüllendirdi - Son Dakika


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