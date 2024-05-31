Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya ziyaretlerini tamamladı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya ziyaretlerini tamamladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya ziyaretlerini tamamladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Polonya ve Litvanya ziyaretleri kapsamında birçok üniversite ile iş birliği anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar, üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sağlayacak ve öğrencilere yeni fırsatlar sunacak. Rektör Çomaklı, yapılan iş birliklerinin eğitim ve araştırma fırsatı sunduğunu belirtti ve bu anlaşmaların akademik dünyaya ve iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlayacağını vurguladı.

31.05.2024 14:34
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sunmak, görünürlüğü ve tanınırlığı artırmak ve akademik hareketliliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Polonya ve Litvanya ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönüş yaptı.

Rektör Çomaklı ziyaretleri süresince; Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Maria Curie - Sklodowska Üniversitesi, Lublin Tıp Üniversitesi, Lublin Teknik Üniversitesini, Varşova Teknoloji Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Vilnius Üniversitesi ile Vilnius Teknik Üniversitesini yöneticileriyle bir araya gelerek iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Yapılan protokoller sonucunda; öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel yayınlar gibi çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşmalar imzalandığını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gerçekleştirdiği temaslar hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Polonya ve Litvanya'nın köklü üniversiteleriyle imzaladığımız bu anlaşmalar, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek ve öğrencilerimiz ile akademisyenlerimize yeni fırsatlar sunacaktır. Bu iş birlikleri, bilimsel araştırmaların yanı sıra kültürel etkileşimi de artıracaktır."

Rektör Çomaklı: "Yapılan İş Birlikleri, Eğitim ve Araştırma Fırsatı Sunuyor"

Kurulan bu yeni diyalog kanalının, Atatürk Üniversitesinin akademik çeşitliliğini artıracağına ve küresel ölçekteki bilimsel ağını genişleteceğini aktaran Rektör Çomaklı; yapılan bu ortaklık anlaşmaları ile öğrencilerin ve akademisyenlerin farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak uluslararası bir bakış açısı kazanacağını söyleyerek Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen bu ziyaretler ve imzalanan iş birliği anlaşmalarının, üniversite mensupları için daha fazla uluslararası eğitim ve araştırma fırsatı sunmayı amaçladığını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı; her iki ülkeyle de akademik iş birliklerinin gelişmesi noktasında önemli adımlar atıldığını belirterek, bu anlaşmaların sadece akademik dünyaya değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine de büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Polonya ve Litvanya ziyaretlerini tamamladı - Son Dakika

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