Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu A takımını kurdu - Son Dakika
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Yerel

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu A takımını kurdu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu A takımını kurdu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni dönemdeki yönetim kadrosunu belirleyerek üniversitenin idari ve akademik yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

29.08.2024 16:55
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu A takımını kurdu.

Geçtiğimiz hafta Prof. Dr. Hasan Türkez'in rektör yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz Atatürk Üniversitesi'nin yeni dönemdeki diğer Rektör Yardımcıları oldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu göreve gelmesinin ardından kolları sıvayarak çalışmalarına start verdi. Rektör Hacımüftüoğlu yeni dönemde yönetim kadrosunu güçlendirmek, üniversitenin idari ve akademik yapısını daha ileriye taşımak için ilk olarak üst yönetimini belirledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu A takımını kurdu - Son Dakika

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