Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı\'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: Bu aziz millet; devletinin ve milletinin bekası ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bilmiş, Malazgirt'te, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden iman gücüyle gelmeyi başarmıştır. Aynı ruh, 15 Temmuz gecesi de, FETÖ terör örgütü ve onun iş birlikçilerine karşı, ölüme meydan okuyarak tüm dünyaya Türk'ün gücünü ve iradesini bir kez daha göstermiştir. Birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimine karşı milletimizin iradesi, tüm dünyaya en net mesajı vermiştir. Demokrasi nöbetimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; şanlı geçmişinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da kutlu bir destan yazan kahraman milletimizin "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü en içten dileklerimle kutluyor, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetliyorum. Bugün vesilesiyle; istiklali ve istikbali için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. - ERZURUM