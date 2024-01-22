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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ağırladı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ağırladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ağırlayarak üniversiteler arasındaki iş birliğini ve akademik bağları güçlendirmeyi hedefleyen bir görüşme gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu\'yu ağırladı
22.01.2024 - 16:32,  Güncelleme: 16:41
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın konuğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu oldu.

Üniversiteler arasındaki iş birliğini ve akademik bağları güçlendirmeyi hedefleyen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iç ve dış paydaşlar ile bağların güçlendirilmesine önem verdiklerini ve bu kapsamda misafir ettikleri Prof. Dr. Cem Zorlu ile yapılabilecek ortak çalışmaları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akademik iş birliği ve bilgi paylaşımının, üniversitelerin gelişimine katkı sağladığını belirten Rektör Çomaklı: "Göreve geldiğimiz günden itibaren önem verdiğimiz alanların başında kurumlar arası iş birlikleri geliyor. Bu doğrultuda birçok kamu kurumu ile özel sektör temsilcileriyle ortak çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün de misafir ettiğimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile ülke yükseköğretimimiz başta olmak üzere üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bu düşüncelerle nazik ziyaretinden dolayı kıymetli mevkidaşıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Konya'nın taşıdığı anlamların benzerini Erzurum'un da taşıdığını ve gerek tarihi ile kültürü gerekse ilme katkısı ile kıymetinin büyük olduğunu belirten Rektör Zorlu, bu şehrin en önemli değerlerinden olan Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan ziyadesiyle memnun olduklarını söyledi. Yakın zamanda kurulmalarına rağmen önemli başarıların altına imza attıklarını belirten Prof. Dr. Zorlu: "Birçok iş birliği ve ortak çalışma alanları oluşturuyor ve kurumlararası iletişime katkı sunuyoruz. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi ile olan bağları güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette her iki rektör de, bu tür fikir alışverişlerinin, üniversiteler arasındaki akademik ve kültürel bağları güçlendireceğini ve öğrencilerin eğitim deneyimlerini zenginleştireceğini vurguladılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ağırladı - Son Dakika


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