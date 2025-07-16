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Atatürk Üniversitesi Sektör İş Birliğinde Birinci

Atatürk Üniversitesi Sektör İş Birliğinde Birinci
16.07.2025 09:27
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YÖK raporuna göre Atatürk Üniversitesi, sektörle yapılan yayınlarda devlet üniversiteleri birincisi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre, üniversite-sektör iş birliği kapsamında gerçekleştirilen yayın oranlarında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Atatürk Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında ilk sırada

Yayımlanan raporda, üniversite-sektör iş birliğiyle yapılan yayın oranlarında Atatürk Üniversitesi 3,76'lik oranla devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşti. Tüm üniversiteler arasında ise İstanbul Gedik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nin ardından dördüncü sırada yer aldı. Bu sonuç, Atatürk Üniversitesi'nin sanayi ve sektörle olan bütünleşik akademik yaklaşımını başarıyla sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilim, sahada anlam bulduğunda gelişir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "YÖK tarafından yayımlanan raporda elde ettiğimiz bu sonuç, üniversite olarak benimsediğimiz 'bilgiyi ticarileştirme', 'saha ile bütünleşme' ve 'katma değer üretme' vizyonumuzun bir yansımasıdır. Bilimsel çalışmaların yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumun ve sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla, araştırmacılarımızı sanayi ile daha fazla iş birliği yapmaya teşvik ediyor, özel sektör temsilcilerini üniversitemize davet ederek ortak projeler geliştiriyoruz."

Ayrıca, üniversitenin sahip olduğu araştırma altyapısı, teknokent yatırımları, merkez laboratuvarları ve proje destek sistemleri sayesinde sektörle yürütülen çalışmaların sayısının ve niteliğinin her geçen gün arttığını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve iş birliği içerisinde olduğumuz sanayi temsilcilerine teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi olarak bilgi üretmeye, bu bilgiyi toplum yararına dönüştürmeye ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İleriye dönük hedef: Sürdürülebilir akademi-sanayi ekosistemi

Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu bilgi birikimini yalnızca akademik alanda değil; sanayi, tarım, sağlık, enerji ve teknoloji gibi alanlarda da aktif biçimde kullanarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamayı sürdürüyor. Üniversite yönetimi, üniversite-sektör iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çok paydaşlı projeler üretmeye ve girişimci üniversite anlayışını derinleştirmeye kararlı olduklarını ifade ediyor.

YÖK verileri, Atatürk Üniversitesinin bu alandaki konumunu daha da sağlamlaştırırken, üniversitenin gelecek yıllarda da benzer başarılarla öne çıkacağının göstergesi niteliği taşıyor.

Üniversiteler; sanayi, üretim ve hizmet sektörleriyle daha güçlü ilişkiler kuruyor

Raporda yer alan verilere göre, üniversite-sektör iş birliğiyle yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranı yüzde 1 ve üzeri olan üniversite sayısı 128'e ulaşırken, bu kapsamda üretilen yayınların toplamı 995 olarak kayıtlara geçti.

Üniversite-sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen yayınların toplam yayınlar içindeki ortalama payı ise yüzde 1,21 olarak belirlendi. Bu oran 2021 yılında yüzde 1,07, 2022 yılında ise yüzde 1,19 seviyesindeydi. 2024 yılı itibarıyla bu oranın artış göstermesi, üniversitelerin sanayi, üretim ve hizmet sektörleriyle daha güçlü ilişkiler kurduğuna işaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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