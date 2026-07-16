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Atatürk Üniversitesi Türkiye Birincisi

Atatürk Üniversitesi Türkiye Birincisi
16.07.2026 16:36
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Atatürk Üniversitesi, en yüksek atıf alan yayınlarda Türkiye'de birinci sıraya yerleşti.

Uluslararası En Yüksek Atıf Alan Yayınların %10'luk Diliminde Türkiye Birincisi Olan Atatürk Üniversitesi, Araştırma Kalitesini Bir Kez Daha Tescilledi

Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretimde yalnızca nicelik değil, nitelik odaklı yükselişini uluslararası göstergelerle ortaya koymaya devam ediyor. Clarivate InCites platformundan 13 Temmuz 2026 tarihinde alınan verilere göre Atatürk Üniversitesi, 2025 yılında yayımlanan ve dünya genelinde en yüksek atıf alan yayınların %10'luk diliminde yer alan 231 bilimsel yayınıyla Türkiye'de birinci sıraya yerleşti.

Bilimsel başarıda ölçü artık yayın sayısı değil, yayının etki gücü

Uluslararası akademik değerlendirme sistemlerinde üniversitelerin başarısı yalnızca üretilen yayın sayısıyla değil; yayınların bilim dünyasında oluşturduğu etkiyle ölçülüyor. Clarivate InCites tarafından kullanılan "Top %10 Yayın" göstergesi; Web of Science kapsamındaki bilimsel çalışmaların aynı alan, aynı yıl ve aynı yayın türündeki dünya yayınlarıyla karşılaştırılması sonucunda, en fazla atıf alan %10'luk başarı dilimine giren yayınları ifade ediyor.

Bu gösterge; bilimsel yayınların kalite düzeyini, uluslararası görünürlüğünü, araştırmaların bilim dünyasında oluşturduğu etkiyi, üniversitelerin araştırma mükemmeliyetini ortaya koyan en önemli performans kriterleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Atatürk Üniversitesinin bu alanda Türkiye'nin zirvesine yerleşmesi, yalnızca daha fazla yayın üretildiğini değil; dünya bilim literatüründe daha fazla karşılık bulan, daha çok referans gösterilen ve daha yüksek etki oluşturan araştırmalar üretildiğini gösteriyor.

Araştırma Üniversitesi Kimliğini Güçlendiren Stratejik Başarı

Elde edilen başarı, Atatürk Üniversitesinin son yıllarda araştırma altyapısına yaptığı yatırımların, uluslararası iş birliklerinin, nitelikli akademik insan kaynağının ve kalite odaklı bilim politikalarının güçlü bir çıktısı olarak değerlendiriliyor.

231 yayının dünya genelinde en yüksek atıf alan çalışmalar arasında yer alması; üniversitenin uluslararası akademik görünürlüğünü artırırken, küresel bilim ekosistemi içerisindeki etkinliğini de önemli ölçüde güçlendiriyor. Bu başarı aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin araştırma üniversitesi vizyonunu daha ileriye taşıyan, uluslararası rekabet gücünü artıran ve yüksek katma değerli bilimsel üretim kapasitesini ortaya koyan stratejik bir gösterge niteliği taşıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Etkinin Zirvesinde Yer Almak, Doğru Yolda Olduğumuzun En Güçlü Göstergesidir"

Elde edilen başarıyı değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel üretim anlayışının artık yalnızca yayın sayısına değil, dünya bilimine sağlanan katkının niteliğine odaklandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerin gerçek başarısı, ürettikleri bilginin bilim dünyasında ne kadar karşılık bulduğu ile ölçülmektedir. Clarivate InCites verilerine göre uluslararası alanda en yüksek atıf alan yayınların %10'luk diliminde Türkiye'de birinci sırada yer almamız, Atatürk Üniversitesinin bilimsel kalite odaklı yaklaşımının en somut göstergelerinden biridir."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, elde edilen sonucun uzun soluklu bir akademik dönüşümün ürünü olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Araştırma altyapımızı güçlendiren yatırımlarımız, uluslararası iş birliklerimiz, disiplinler arası çalışma kültürümüz ve akademisyenlerimizin özverili gayretleri bugün ülkemizin en önemli bilimsel başarılarından birine dönüşmüştür. Bu tablo, yalnızca üniversitemiz adına değil, Türk yükseköğretiminin uluslararası rekabet gücü açısından da son derece kıymetlidir."

Bilimsel etkinin sürdürülebilirliğinin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Atatürk Üniversitesi olarak hedefimiz daha fazla yayın üretmekten önce, dünya bilimine yön veren, yüksek etki oluşturan ve insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sunan araştırmalar gerçekleştirmektir. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor; üniversitemizi uluslararası arenada daha üst sıralara taşıyacak çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi Türkiye Birincisi - Son Dakika

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