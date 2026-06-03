Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında kampüse değer katacak iş birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında kampüse değer katacak iş birliği

Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında kampüse değer katacak iş birliği
03.06.2026 12:54  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında, kampüsün sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Rektör Hacımüftüoğlu ve Başkan Uçar'ın katıldığı törende, öğrenci ve personelin faydalanacağı yeni alanlar hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında, üniversite yerleşkesinin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar katıldı.

İmzalanan proje kapsamında, Atatürk Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin, akademik ve idari personelin yanı sıra ziyaretçilerin de faydalanabileceği sosyal ve kültürel alanların geliştirilmesi hedefleniyor. Üniversite yerleşkesine katma değer sağlayacak yatırımlarla kampüs yaşamının daha nitelikli hale getirilmesi, sosyal etkileşim alanlarının artırılması ve üniversite-şehir bütünleşmesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Proje, Kampüsümüzün Sosyal ve Kültürel Yaşamına Önemli Katkılar Sunacaktır"

İmza töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları şehrin sosyal ve kültürel gelişimine yön veren önemli merkezler olduğunu ifade etti. Yakutiye Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "Üniversitemizin fiziki ve sosyal altyapısını güçlendirmeye yönelik her türlü çalışmayı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin daha yaşanabilir, daha dinamik ve daha zengin imkanlara sahip bir kampüs ortamında eğitim görmelerini önemsiyoruz. Ayrıca lojman sakinlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak adımları da titizlikle atmaya özen gösteriyoruz. Yakutiye Belediyemizle imzaladığımız bu proje, kampüsümüzün sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunacaktır. Yerel yönetimlerimizle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde üniversitemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu anlamlı projeye verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Başkan Uçar: "Yerel Yönetim Anlayışımızın Temelinde Ortak Akıl ve İş Birliği Bulunmaktadır"

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, üniversitenin gelişimine katkı sunacak her çalışmayı önemsediklerini dile getirdi. Üniversite ile belediye arasındaki iş birliğinin şehir adına önemli kazanımlar ortaya koyacağını ifade eden Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Atatürk Üniversitesi, sadece Erzurum'un değil, ülkemizin de köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biridir. Şehrimizin bilimsel, kültürel ve sosyal hayatına yön veren böylesine önemli bir kurumla ortak projeler geliştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İmzaladığımız bu proje ile kampüs alanında hayata geçirilecek yatırımların öğrencilerimize ve üniversite mensuplarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yerel yönetim anlayışımızın temelinde ortak akıl ve iş birliği bulunmaktadır. Üniversitemizle yürüttüğümüz bu güçlü dayanışmayı önümüzdeki süreçte de farklı projelerle sürdürmeye devam edeceğiz."

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği tören, protokolün imzalanmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Yönetim, Rektör, Kültür, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında kampüse değer katacak iş birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
Fidan: Trump NATO Zirvesi’ne katılacak Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak
Galatasaray’da sürpriz Gidecek deniyordu, takımda kalıyor Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu Özel sistem kurmuşlar 20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

13:18
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti
13:17
Galatasaray’dan Barış Alper için özel hamle
Galatasaray'dan Barış Alper için özel hamle
13:05
Aziz Yıldırım’dan Ederson için flaş karar Bir saniye beklemeyecek
Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
13:00
CHP’ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK’nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
CHP'ye reddin gerekçesi açıklandı: YSK'nın butlan kararını denetlemesi mümkün değil
12:52
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin
Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 13:28:29. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında kampüse değer katacak iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.