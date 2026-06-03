Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında kampüse değer katacak iş birliği

Atatürk Üniversitesi ile Yakutiye Belediyesi arasında, üniversite yerleşkesinin sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen imza törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar katıldı.

İmzalanan proje kapsamında, Atatürk Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin, akademik ve idari personelin yanı sıra ziyaretçilerin de faydalanabileceği sosyal ve kültürel alanların geliştirilmesi hedefleniyor. Üniversite yerleşkesine katma değer sağlayacak yatırımlarla kampüs yaşamının daha nitelikli hale getirilmesi, sosyal etkileşim alanlarının artırılması ve üniversite-şehir bütünleşmesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Proje, Kampüsümüzün Sosyal ve Kültürel Yaşamına Önemli Katkılar Sunacaktır"

İmza töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları şehrin sosyal ve kültürel gelişimine yön veren önemli merkezler olduğunu ifade etti. Yakutiye Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin bu anlayışın somut bir yansıması olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "Üniversitemizin fiziki ve sosyal altyapısını güçlendirmeye yönelik her türlü çalışmayı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin daha yaşanabilir, daha dinamik ve daha zengin imkanlara sahip bir kampüs ortamında eğitim görmelerini önemsiyoruz. Ayrıca lojman sakinlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak adımları da titizlikle atmaya özen gösteriyoruz. Yakutiye Belediyemizle imzaladığımız bu proje, kampüsümüzün sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunacaktır. Yerel yönetimlerimizle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde üniversitemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu anlamlı projeye verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Başkan Uçar: "Yerel Yönetim Anlayışımızın Temelinde Ortak Akıl ve İş Birliği Bulunmaktadır"

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, üniversitenin gelişimine katkı sunacak her çalışmayı önemsediklerini dile getirdi. Üniversite ile belediye arasındaki iş birliğinin şehir adına önemli kazanımlar ortaya koyacağını ifade eden Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Atatürk Üniversitesi, sadece Erzurum'un değil, ülkemizin de köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biridir. Şehrimizin bilimsel, kültürel ve sosyal hayatına yön veren böylesine önemli bir kurumla ortak projeler geliştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İmzaladığımız bu proje ile kampüs alanında hayata geçirilecek yatırımların öğrencilerimize ve üniversite mensuplarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yerel yönetim anlayışımızın temelinde ortak akıl ve iş birliği bulunmaktadır. Üniversitemizle yürüttüğümüz bu güçlü dayanışmayı önümüzdeki süreçte de farklı projelerle sürdürmeye devam edeceğiz."

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği tören, protokolün imzalanmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM