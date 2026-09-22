Atatürk Üniversitesinde kültürel miras politikalarının 100 yılı masaya yatırıldı - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesinde kültürel miras politikalarının 100 yılı masaya yatırıldı

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Atatürk Üniversitesinde kültürel miras politikalarının 100 yılı masaya yatırıldı
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Atatürk Üniversitesinde düzenlenen çalıştayda Türkiye'nin kültürel miras politikalarının 100 yıllık gelişimi ele alındı. Akademisyenler, kamu kurumları ve UNESCO temsilcilerinin katıldığı çalıştayda görüş ve önerilerin raporlaştırılması kararlaştırıldı.

TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin kültürel miras politikalarının yüz yıllık gelişimi, mevcut durumu ve geleceğine yönelik politika önerileri ele alındı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki 323K240 numaralı "Türkiye'nin Kültürel Miras Politikalarının 100 Yıllık Geçmişi, Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi ve Gelecek için Öneriler" başlıklı proje çerçevesinde, "Türkiye'de Kültürel Miras Politikalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Düzenlenen çalıştayda; akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, alan uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi. Türkiye'nin kültürel miras politikalarının Cumhuriyet dönemindeki yüz yıllık gelişiminin değerlendirildiği programda, mevcut politika ve uygulamalar ile geleceğe yönelik öneriler çok boyutlu biçimde ele alındı.

Kültürel miras politikaları yedi temel tema üzerinden değerlendirildi

Prof. Dr. Dilaver Düzgün moderatörlüğündeki ilk oturumda, Türkiye'nin kültürel miras politikalarının tarihsel gelişimi; mevzuat ve kurumsallaşma süreçleri üzerinden değerlendirildi. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Nihangül Daştan araştırmanın amacı ve kapsamı hakkında bilgi verirken, proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kalender ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Halıcı proje bulgularını katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Türkiye'nin kültürel miras politikalarının mevcut durumu, temel sorunları ve geleceği tartışıldı. Değerlendirmeler; mevzuat, toplumsal katılım, toplumsal bilinç ve eğitim, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji ve inovasyon, ulus ötesi iş birlikleri ve korumaya bütüncül yaklaşım olmak üzere yedi temel tema üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca kültürel mirasın korunmasında toplumsal farkındalığın artırılması, paydaşların karar alma süreçlerine daha etkin katılımı, kültürel miras ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisinin güçlendirilmesi ve dijital teknolojilerin kültürel mirasın korunması ile aktarımında etkin kullanılması konuları değerlendirildi.

Akademi ile kültürel miras kurumları aynı çalışma zemininde buluştu

Çalıştaya UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, yerel yönetimler, müzeler, yazma eser kütüphaneleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteden temsilciler katıldı.

Çalıştayın son bölümünde Prof. Dr. Haldun Özkan moderatörlüğünde gerçekleştirilen değerlendirme ve kapanış oturumunda, gün boyunca ortaya konulan görüş ve önerilerin raporlaştırılması kararlaştırıldı.

Çalıştay çıktılarının, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında elde edilen araştırma bulgularıyla birlikte değerlendirilerek Türkiye'nin gelecekteki kültürel miras politikalarına yönelik önerilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Nihangül Daştan'ın üstlendiği 323K240 numaralı projede Gülhan Atnur, Ahmet Kalender, Muhammet Emin Altınışık, Esra Halıcı ve Bahadır Kuş araştırmacı; Asiye Turan, Nihat Sefa Komesli ve Ozanalp Eryılmaz ise bursiyer olarak görev yapıyor.

Kaynak: İHA
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