Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya'da Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya'da Anıldı

Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya\'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Mudanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. 'Yaşıyor' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerde duygusal anlar yaşandı ve katılımcılar Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

10.11.2024 20:14  Güncelleme: 20:19
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Mudanya'da törenlerle anıldı. "Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinliklerinde 10 Kasım 1938 tarihli gazetelerin yıldırım baskısını dönem giysileri içerisindeki gazeteci çocuklar dağıttı. "Anma Vapuru" ile denizde saygı geçişinin ardından Atatürk'ün hayatından kesitler sunulduğu törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Mudanya'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. "Yaşıyor" temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri, Mudanya protokolünün ve vatandaşların katılımıyla İskele Meydanı'nda Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05'te ise adeta hayat durdu. Siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunan Mudanyalılar, İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Öğrenciler gösteriler sunarken, Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan tüm öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

"Sen Ölmezsin" temasıyla gerçekleşen canlandırmada 10 Kasım 1938 tarihli Akşam Postası gazetesini dönem giysileri içindeki çocuklar dağıtırken, Atatürk bayraklarıyla süslenen "Anma Vapuru" ile Mudanyalılar denizden saygı geçişi gerçekleştirdi. Anma Vapuru'yla gidilen Tirilye Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliklerinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Atatürk'ün Bursa ziyaretlerinde çekilen fotoğraflar, "En Çok Onu Sevdik" başlığıyla sergilendi. Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu "Bir Parçamız Hep Eksik" adlı oratoryo sırasında ise katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

"Yaşamalı ve yaşatmalıyız"

Konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Atatürk'ün kısa sürede olağanüstü işler başardığını belirterek, "Böyle bir lidere sahip olduğumuz için çok şanlıyız. Bize düşen görev onun 57 senede başlattıklarını her gün tekrar etmemiz, onun gösterdiği yolda çalışmamız ve çaba göstermemiz gerekiyor. Atatürk'ün yaşadığı her gün temsil ettiği yurduna ve ülkesine gösterdiği özeni bizler de hayatımızın her yerinde göstermeliyiz. İnsan kalbi attığı sürece değil, kalpler onun için attığı sürece yaşarmış. Gerçekten de öyle" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk, Vefatının 86. Yılında Mudanya'da Anıldı - Son Dakika

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