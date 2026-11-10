Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Elazığ Valiliği önünde düzenlenen törenle anıldı

Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Elazığ Valiliği önünde düzenlenen törenle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Elazığ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törenle anıldı. Törende saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu; protokol ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Elazığ'da düzenlenen törenle anıldı.
Elazığ Valiliği önündeki meydanda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Çelenkleri sırasıyla Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Numan Hatipoğlu,8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güray Şahin, Vali Yardımcısı Armağan Turan, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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