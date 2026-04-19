Başkan Genç: "Atay Aktuğ Trabzon'a değer katan bir isimdi"

19.04.2026 16:22  Güncelleme: 16:24
Trabzonspor ve Trabzon Belediyesi eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı dolayısıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile anıldı. Törende, birçok vatandaş ve siyasi figür katıldı.

Hayatını kaybeden Trabzonspor ve Trabzon Belediyesi eski başkanlarından Atay Aktuğ için, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin meydandaki tarihi binası önünde tören düzenlendi.

Dün yaşamını yitiren Trabzonspor ve Trabzon Belediyesi eski başkanlarından Atay Aktuğ için Büyükşehir Belediyesi'nin meydanda bulunan tarihi binası önünde tören düzenlendi. Törene Atay Aktuğ'un ailesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, eski Trabzon Belediye başkanlarından Asım Aykan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan merhum Atay Aktuğ'un oğlu Hüseyin Abdi Aktuğ, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bu zor günümüzde acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, "Şehrimiz adına bugün gerçekten hüzünlü bir gün. Bu kadim şehrin bir evladını, ömrünü Trabzon'a hizmete adamış kıymetli bir değerimizi ebediyete uğurluyoruz. Merhum başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Trabzon'u sevmek elbette çok kıymetli ancak sevdiğiniz şehre hizmet etmek, onun gelişimine katkı sağlamak çok daha büyük bir değerdir. Merhum Atay Aktuğ da hem belediye başkanlığı döneminde şehrimize kazandırdığı hizmetlerle hem de Trabzonspor Başkanlığı sürecinde kulübümüze yaşattığı başarılarla bu iki değeri bir arada taşıyan önemli bir isimdi" dedi.

"Yaptığı katkılarla saygı ve minnetle anılacaktır"

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün geriye dönüp baktığımızda, Atay Aktuğ'un yaptığı hizmetlerin şehrimizin hafızasında ne kadar derin izler bıraktığını görüyoruz. Özellikle zor şartlar altında, hukuki riskler alarak dahi şehrimizin ihtiyaçları için attığı adımlar onun ne denli fedakar bir yönetici olduğunu göstermektedir. Ortahisar'daki tarihi alanlarda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları buna en güzel örneklerden biridir. İşte böyle kalıcı eserler ve hizmetler insanı yaşatır, hatırasını diri tutar. Merhum başkanımız da Trabzon'a ve Trabzonspor'a yaptığı katkılarla her zaman saygı ve minnetle anılacaktır. Rabbim kendisini cennetiyle mükafatlandırsın. Şehrimizin ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Kıymetli ailesine bir kez daha sabır diliyorum."

Aktuğ'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

