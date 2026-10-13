Ateş Serbest-2026\'da 104 silah ve sistem sergilendi, 53 faaliyet ilk kez icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde, aralarında yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin de bulunduğu silah sistemleriyle belirlenen hedefler tam isabetle imha edildi. F-16 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin de görev aldığı tatbikatta 53 farklı faaliyet bu yıl ilk kez gerçekleştirildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da takip etti.

TSK'nın caydırıcılığını artırmak, envanterindeki silah ve sistemlerin hedef üzerindeki etkisini göstermek ve kuvvetler arasındaki ateş desteği koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen müşterek tatbikata kuvvet komutanlıkları ile Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı.

104 silah ve sistem sergilendi

Tatbikat kapsamında TSK envanterinde bulunan, aralarında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürünlerin de yer aldığı 104 silah ve sistem katılımcılara tanıtıldı.

Bu yılki faaliyette TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin kullanılması, Uçangöz ile sisleme ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) temizleme faaliyetleri, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin farklı mühimmatlarla gerçekleştirdiği atışlar ile CH-47 Chinook helikopterlerinden komandoların indirilmesi gibi 53 farklı faaliyet ilk kez icra edildi.

AKINCI ve Bayraktar TB2 hedefleri vurdu

Tatbikatın atışlı bölümünde, senaryo gereği düşman unsurlarına yönelik hava ve kara harekatları gerçekleştirildi. Düşmanın stratejik varlıklarının etkisiz hale getirilmesi kapsamında Bayraktar TB2 tarafından KEMANKEŞ mühimmatıyla belirlenen hedeflere atış yapıldı.

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı ise farklı irtifalardan TEBER ve TOLUN mühimmatlarını kullanarak art arda gerçekleştirdiği atışlarla hedefleri imha etti. Kamikaze mini insansız hava araçları da belirlenen hedeflere yönelik taarruz görevleri gerçekleştirdi.

Kara unsurlarının ateş desteği kapsamında FIRTINA ve BORAN obüsleri ile havan sistemleri kullanıldı. Farklı mesafelerdeki hedefler yapılan atışlarla başarıyla vuruldu.

Yapay zeka destekli sistemlerle geçit açma harekatı

Tatbikatta geçit açma harekatı kapsamında yapay zeka destekli 4 Uçangöz sistemi görev aldı. Sistemler tarafından otonom sisleme yapılarak birliklerin hareketinin gizlenmesi sağlandı.

ATAK taarruz helikopterleri, geri bölge harekatı senaryosu kapsamında dron tehditlerini etkisiz hale getirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 F-16 savaş uçağı ise kara birliklerine yakın hava desteği sağlarken keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Keskin nişancılar kilometrelerce uzaktaki hedefleri vurdu

Tatbikatın dikkat çeken bölümlerinden biri de keskin nişancı timlerinin gerçekleştirdiği atışlar oldu. Yerli üretim KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfeklerinin kullanıldığı faaliyetlerde 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük hedefler tam isabetle vuruldu.

Keskin nişancıların farklı mesafelerde gerçekleştirdiği atışlar, tatbikatı takip eden protokol üyeleri tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca yerli üretim piyade tüfekleriyle de belirlenen hedeflere atışlar gerçekleştirildi.

Komandolar helikopterlerle hedef bölgesine indirildi

Tatbikatın devamında CH-47 Chinook helikopterleriyle taşınan motosikletli komando birlikleri belirlenen bölgeye indirildi. Komandolar, paramotor timleriyle bir araya gelerek senaryo kapsamında görevlerini icra etti.

Motosikletli komando timleri, emniyetli bölgeye sıyrılma manevrası gerçekleştirirken dronlara bağlı hedefleri de başarıyla vurdu.

Yerli hava savunma sistemleri dron tehditlerini imha etti

Tatbikatta insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı geliştirilen yerli savunma sistemlerinin kabiliyetleri de sergilendi.

TOLGA, GÖKBERK, ALKA ve EJDERHA sistemleri kullanılarak dron tehditlerine müdahale edildi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde hava tehditleri başarıyla etkisiz hale getirilirken yerli savunma sanayii sistemlerinin farklı tehdit türlerine karşı sahip olduğu kabiliyetler ortaya konuldu.

Türk Yıldızları'ndan tatbikata özel gösteri

Atış faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Bayraktar TB2 ve AKINCI tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca atlı unsurlar tarafından BORAN obüslerine mühimmat ikmali yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatta başarı gösteren personele hediyeler verdi.

Tatbikatın son bölümünde Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Türk Yıldızları'nın tatbikat alanı üzerinden geçişinin ardından Ateş Serbest-2026 Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri sona erdi.