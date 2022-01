Atı kara saplanan besicinin yardımına Karayolları ekipleri koştu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ahırındaki hayvanlarına yem taşıdığı at arabası kara saplanan besiciye Karayolları 58'inci Şube Şefliği ekiplerinden yardım eli uzandı.

Yaklaşık 500 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden Karayolları 58'inci Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için hummalı çalışmasına devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan ya da kaza yapan araç sürücülerinin de yardımına koşan karayolları ekipleri, 'her canlı değerlidir' düşüncesinden hareketle örnek bir davranışa imza attı. Elbistan- Malatya karayolunda kar temizleme çalışması yapan Karayolları 58'inci Şube Şefliği ekipleri, yem taşıyan bir at arabasının yol kenarında kara saplandığını fark etti. Karayolları görevlileri, soğuk havada aşırı şekilde yorulan ve arabadaki yükü çekmekte zorlanan hayvana yardım için hiç tereddüt etmedi. Atın sahibiyle birlikte önce hayvanı serbest bırakarak dinlenmesini ve gücünü toplamasını sağlayan ekipler, arabayı da kar küreme kamyonunun arkasına bağlayarak götürdü. Besici ise zor kısımların geçilmesinin ardından tekrar arabaya bağlanan at ile gideceği Yazıtopallı Mahallesi'nin yolunu tuttu. Besici, kendisine bu zor anında yardım eli uzatan Karayolları 58'inci Şube Şefliği ekiplerine teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ