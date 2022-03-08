Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler - Son Dakika
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Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler

08.03.2022 00:58
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim İşletme Kooperatifi üyeleri atık malzemeleri sanata dönüştürdükleri eserleri Erzurum Yakutiye Medresesi'nde düzenlene sergide sergiliyor.

Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim İşletme Kooperatifi üyeleri atık malzemeleri sanata dönüştürdükleri eserleri Erzurum Yakutiye Medresesi'nde düzenlene sergide sergiliyor.

Serginin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Açılış öncesi Erzurum Bar ekibi gösteri yaptı, davetliler sergiyi gezdiler.

Yakutiye Medresesindeki sergi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Yakutiye Halk Eğitim Merkezi ortaklaşa organize edildi.

Kurs eğitmeni Ayşe Küçükdemir ve kursiyerler birliktelik oluşturarak el emeği, göz nurundan muhteşem eserler ortaya çıkardılar.

Yakutiye Halk Eğitim Merkezine bağlı el sanatları eğitmeni Ayşe Küçükdemir, "Atölye çalışmalarımızda ortaya çıkarılan eserler bizlerin bir hayaliydi. Arkadaşlarımızla birlikte bu hayalimizi gerçekleştirdik. Yaptığım eser rölyef eserdir, bizim üç buçuk ayımızı aldı, Sait Halim Paşa Yalısının çalışmasını yaptık. Rölyef açılım olarak zeminden yükselti ve çökeltilere denir, bu eserde ahşap rölyef çalışması yaptık. Eserlerimizde bazen atık malzemeler var ki bunlar arasında kadınların örtündüğü ehram ve ahşap parçaları var onlardan da yararlandık" ifadelerini kullandı.

Bir hafta açık kalacak sergiyi ziyaretçiler ücret ödemeden gezebilecekler. - ERZURUM

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Kardan yapılan TOGG ilgi odağı oldu Kardan yapılan TOGG ilgi odağı oldu Erzurumlu kadınlar atık malzemelerden yaptıkları tablolarla sergi açtı Erzurumlu kadınlar atık malzemelerden yaptıkları tablolarla sergi açtı

Sivil Toplum Kuruluşları, Yakutiye, Erzurum, Rölyef, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler - Son Dakika


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