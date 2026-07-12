Atış Yapı mağdurlarından açıklama: "Bedelini vatandaş ödüyor"

Bursa'da Atış Yapı mağdurları, yaptıkları basın açıklamasıyla yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı. Mağdurlar, Atış Yapı ile Nilüfer Belediyesini eleştirerek, yaşanan sürecin sorumlularının hesap vermesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Basın açıklamasında, ruhsat süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığı iddia edilerek, bu süreçlerin faturasının ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara kesildiği öne sürüldü. Defalarca ilgili kurumlara başvurduklarını belirten mağdurlar, bugüne kadar sorunlarının çözüme kavuşmadığını ve yeterli desteği göremediklerini ifade etti.

Açıklamada, yaşanan mağduriyet karşısında yetkililerin sessiz kaldığı ileri sürülürken, yetkililerinin sorumluluk alması ve sürecin çözümü için somut adımlar atması çağrısında bulunuldu. Yetkililere seslenen mağdurlar, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini istediklerini belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesi ve hukuki sürecin hızlandırılması talebinde bulundu. - BURSA