Atış Yapı mağdurlarından açıklama: "Bedelini vatandaş ödüyor" - Son Dakika
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Atış Yapı mağdurlarından açıklama: "Bedelini vatandaş ödüyor"

Atış Yapı mağdurlarından açıklama: "Bedelini vatandaş ödüyor"
12.07.2026 17:21  Güncelleme: 17:23
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Bursa'da Atış Yapı mağdurları, ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaşandığını iddia ederek Nilüfer Belediyesi'ni eleştirdi ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Bursa'da Atış Yapı mağdurları, yaptıkları basın açıklamasıyla yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı. Mağdurlar, Atış Yapı ile Nilüfer Belediyesini eleştirerek, yaşanan sürecin sorumlularının hesap vermesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Basın açıklamasında, ruhsat süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığı iddia edilerek, bu süreçlerin faturasının ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara kesildiği öne sürüldü. Defalarca ilgili kurumlara başvurduklarını belirten mağdurlar, bugüne kadar sorunlarının çözüme kavuşmadığını ve yeterli desteği göremediklerini ifade etti.

Açıklamada, yaşanan mağduriyet karşısında yetkililerin sessiz kaldığı ileri sürülürken, yetkililerinin sorumluluk alması ve sürecin çözümü için somut adımlar atması çağrısında bulunuldu. Yetkililere seslenen mağdurlar, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini istediklerini belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesi ve hukuki sürecin hızlandırılması talebinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Bursa, Emlak, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atış Yapı mağdurlarından açıklama: 'Bedelini vatandaş ödüyor' - Son Dakika

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