Atlı Kaymakam Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika
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Atlı Kaymakam Vatandaşlarla Buluşuyor

Atlı Kaymakam Vatandaşlarla Buluşuyor
21.06.2025 10:20
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Kaymakam Fatih Genel, kırsal mahalleleri atla ziyaret ederek halkla birebir iletişim kuruyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde görev yapan Kaymakam Fatih Genel, alışılmış protokol ziyaretlerine bambaşka bir soluk getirdi. Resmi araçlar yerine atına binen Genel, mesai bitimine yakın saatlerde kırsal mahalle yollarına düşüyor. Atlı ziyaretlerin müdavimi olan köylüler ise kaymakamın atlı ziyaretlerinden oldukça memnun.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde görev yapan Kaymakam Fatih Genel, haftanın bir gününü at üstünde kırsal mahalle ziyaretlerine ayırıyor. Atla köylere giden Kaymakam Genel, vatandaşlarla birebir görüşerek sorunları yerinde dinlerken, vatandaşın da gönlünü fethediyor.

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, 33 merkez ve 34 kırsal olmak üzere toplam 67 mahalleden oluşan ilçede vatandaşla birebir teması sürdürüyor. Mesai bitimine yakın saatlerde makamından ayrılarak atına binen Kaymakam Genel, son bir ay içerisinde Aşağı Çobanisa, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Yukarı Çobanisa ve Sancaklı Çeşmebaşı Mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla köy kahvelerinde bir araya gelen Kaymakam Genel, muhtarlarla da görüşerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinliyor.

"At sevgisinin genç nesilde başlaması sevindirici"

Kırsal mahallelere neden atla gittiğini anlatan Kaymakam Genel, "Mahalle muhtarlarımıza ve köy kahvesine uğruyor, onlarla sohbet ediyoruz. Niye atla diye soruyorlar. At güzel bir canlı da o yüzden. At, bizim tarihimizde, kültürümüzde her zaman olmuştur. Bir ara vermişiz, bir süre at kültürünü unutmuşuz ama şimdi yeni yeni genç nesillerde at sevgisinin tekrardan başladığını görüyorum. Bu da bize mutluluk veriyor. Atlı sporlar, atlı savaş sporları ve özellikle atlı okçuluk önemli. Gençlerimiz o konuda da eğitim alıyorlar. Atlı okulu da geliştirmeye çalışıyoruz. Çok şükür son 8-10 yıldır özellikle ülkemizde at ve atlı sporlar sevgisi, coşkusu devam ediyor. Ben bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"Her hafta bir köye gidiyorum"

Her hafta farklı bir kırsal mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Kaymakam Genel, "Mesai bitimine yakın saatte makamdan ayrılarak ata biniyorum ve planlaması yapılan kırsal mahalleye doğru yola çıkıyorum. Atla gitmek güzel oluyor, köylülerimiz de memnun, biz de memnunuz. Atlar çok memnun olmayabilir, çünkü yoruluyor ama bize tahammül ediyorlar sağ olsunlar. Toprak yollar daha iyi oluyor aslında ama bir taraftan sevindirici, asfalt ya da kilitli parke taşı olmayan köy yolumuz kalmamış. Ara yollar bile asfalt çok şükür. Hem onları da yerinde görmüş oluyoruz, asfalt olması köylüler adına sevindirici. Köylülerimize talepleri bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Sıra dışı değil, olması gereken"

Kendisini halk arasında "sıra dışı" olarak nitelendirenlere de değinen Kaymakam Genel, "Ben kendime böyle bir şey yakıştırmak istemiyorum. Bence olması gereken bu diye düşünüyorum. Tam tersine, belki de normal olan bu" diye konuştu.

Kaymakam Genel, son olarak Yukarı Çobanisa ve Sancaklı Çeşmebaşı mahallelerine gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla bir araya geldi. Köy kahvesinde sohbet eden Genel, Yukarı Çobanisa Mahalle Muhtarı Kerim Karagülle ve Sancaklı Çeşmebaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Durmaz'dan mahallelerin sorunlarına ilişkin bilgi aldı.

Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi sakinleri ise Kaymakam Fatih Genel'in ziyaretlerinden memnun olduklarını dile getirerek, "Kaymakam bey bizi her zaman ziyaret ediyor. Biz de ziyarete gittik mi hiçbir zaman geri çevirmez, çayını, kahvesini içer, derdimize de çare olmaya çalışır. Köyümüzde, mahallemizde bizleri ziyarete geliyor, sağ olsun, var olsun, ayaklarına sağlık olsun. Görmekten ve aranmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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