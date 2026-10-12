ATO Başkanı Baran: Ankara, başkent oluşunun 103. yılını kutluyor - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran: Ankara, başkent oluşunun 103. yılını kutluyor

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele’nin merkezi ve Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreçte tarihi kararların alındığı şehir olan Ankara’nın; Başkent oluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Mücadele'nin merkezi ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreçte tarihi kararların alındığı şehir olan Ankara'nın; Başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ATO Başkanı Baran, Ankara'nın Başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 13 Ekim 1923'ün Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından genç Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin şekillenmesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Başkentimiz, ülkemizin ve bölgemizin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor"

Ankara'nın Başkent ilan edilişinin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde ortaya koyduğu azim, kararlılık ve iradenin de bir göstergesi olduğunu ifade eden Baran, şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'ye karargahlık yapan Ankara, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin simgesi, Cumhuriyet'e açılan yolun kapısı oldu. 13 Ekim 1923'te başkent ilan edilmesiyle üstlendiği tarihi sorumluluğu, aradan geçen 103 yılda daha da ileriye taşıdı. Ankara bugün; güçlü sanayisi, gelişmiş ticaret altyapısı, üniversiteleri, teknoloji merkezleri, sağlık kuruluşları, savunma ve havacılık sanayisindeki kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretimiyle ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Başkentimiz, üretimden ihracata, bilimden teknolojiye ve girişimciliğe kadar pek çok alanda sahip olduğu potansiyelle ülkemizin ve bölgemizin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, Ankara'mızın Başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: İHA
Ankara Ticaret OdasıGürsel BaranEkonomiAnkaraYerelSon Dakika

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