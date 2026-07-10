ATO Başkanı: NATO Zirvesi Ankara'nın Görünürlüğünü Artırdı - Son Dakika
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ATO Başkanı: NATO Zirvesi Ankara'nın Görünürlüğünü Artırdı

10.07.2026 13:09
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ATO Başkanı Gürsel Baran, NATO zirvesinin ardından Ankara'nın uluslararası tanınırlığını kalıcı değere dönüştürmek için kongre, turizm ve yatırım alanlarında daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ankara, binlerce yıllık tarihi, Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapan kültürel mirası, müzeleri, zengin mutfağı ve kongre altyapısıyla uluslararası ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekleyen çok güçlü bir potansiyele sahip. NATO zirvesiyle yakaladığımız bu uluslararası görünürlüğü kalıcı bir değere dönüştürmek zorundayız" dedi.

ATO Başkanı Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'nin, Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyarken, Ankara'nın dünya gündemindeki yerini daha da sağlamlaştırdığını belirtti. Baran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya liderlerinin, diplomatların, uluslararası kuruluşların, medya temsilcilerinin ve iş dünyasının gözünü Ankara'ya çevirdiği bu zirve, şehrimiz açısından ekonomik, ticari, turistik ve kültürel anlamda önemli fırsatlar sundu. Ülke yönetiminin, savunma sanayiinin, yüksek teknolojinin, sağlık sektörünün, üniversitelerin ve nitelikli üretimin merkezi olan Ankara, binlerce yıllık tarihi, Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapan kültürel mirası, müzeleri, zengin mutfağı ve kongre altyapısıyla uluslararası ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekleyen çok güçlü bir potansiyele sahip. NATO zirvesiyle yakaladığımız bu uluslararası görünürlüğü kalıcı bir değere dönüştürmek zorundayız. Ankara'yı kongre ve fuar turizminden daha fazla pay alan, diplomasi, teknoloji, kültür ve gastronomi ekseninde uluslararası organizasyonlara daha sık ev sahipliği yapan, yabancı yatırımcılar ve iş insanları için cazibesini her geçen gün artıran küresel bir başkent haline getirmeliyiz. Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentimizin ekonomik gücünü, yatırım potansiyelini ve uluslararası marka değerini artıracak her türlü çalışmanın içinde yer almaya, kamu-özel sektör iş birliğiyle şehrimizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, vizyoner liderliğiyle NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlayan, ülkemizin uluslararası itibarına ve Başkentimizin küresel görünürlüğüne önemli katkı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yakın çalışma ekibine, organizasyonda görev alan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ATO Başkanı: NATO Zirvesi Ankara'nın Görünürlüğünü Artırdı - Son Dakika

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