Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı - Son Dakika
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Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı

19.05.2022 23:35

Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı

Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Eypio ve Can Gox, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Avcılar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını gün içerisinde düzenlediği bir dizi etkinlikle coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve birçok vatandaşın katılımı ile Marmara Caddesinde Gençlik yürüyüşü yapıldı. Metrelerce uzunluğa ulaşan yürüyüş konser alanına kadar devam etti. Yürüyüş sonrasında alana toplanan binlerce vatandaş Eypio ve Can Gox konseriyle doyasıyla eğlenerek, 19 Mayısı coşkuyla kutladı.

Konser öncesi konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Gençler geleceğimiz diyorlar, gençler sadece geleceğimiz değil siz gençler bu günümüzsünüz. Sizleri daha iyi bir geleceğe taşımak için Avcılarda elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Bu çalışmaları yaparken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sonuna kadar gideceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun" gibi ifadeler kullandı.

Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı
Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı
Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı
Avcılar'da Eypio ve Can Gox rüzgarı

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Kaynak: İHA

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