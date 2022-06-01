Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Son Dakika
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Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi

01.06.2022 13:35
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi

AVCILAR'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurslarda 8 ay boyunca ortaya konulan eserlerden 350'si ilçe meydanında sergilenmeye başlandı.

AVCILAR'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurslarda 8 ay boyunca ortaya konulan eserlerden 350'si ilçe meydanında sergilenmeye başlandı.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'ne bu yıl çeşitli alanlarda 15 bin 500 kişi kurslara devam etti. Akla gelebilecek hemen her alanda 130 eğitmen ve usta öğretici tarafından eğitilen kursiyerlerin el işi ve göz nuru dökerek hazırladığı eserlerin geniş bir alanda sergilenmesi kararlaştırıldı. Bugün saat 11.00'de Avcılar Havuz Meydanı'nda düzenlenen yıl sonu sergisini İlçe Kaymakamı Kemal İnan ve Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu birlikte açtı. Merkez Müdürü Mahmut Koç, "Burada her alanda ortaya konulan ürünler sergileniyor. Merkez binamız dar sayılır. Herkesin bu ürünleri görebilmesi için Avcılar Meydanı'nı sergi alanına çevirdik. Halkımız bu sayede ortaya konulan ürünleri rahatlıkla görebilecek. Gün boyu açık  kalacak sergi daha sonra Barış Manço Kültür Merkezi'nde açılacak" dedi.


Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Avcılar Meydanı'nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi - Son Dakika


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