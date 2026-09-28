Avni Güvel, Osmaniye\'de öldürülen öğretmen olayında ihmalleri gündeme getirdi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti Osmaniye İl Başkanı Avni Güvel, Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin ateşli silahla öldürülmesine ilişkin, "Kamu yönetiminin görevi yalnızca olay gerçekleştikten sonra müdahale etmek değildir. Asıl görev, olay gerçekleşmeden önce gerekli tedbirleri almaktır" dedi.

Güvel, okul önünde yaptığı açıklamada, bir silahın okul bahçesine kadar girebilmesinin ciddi soruları beraberinde getirdiğini söyledi. Okulun "saldırı oldu" denilerek, geçilebilecek bir yer olmadığını belirten Güvel, şunları kaydetti:

"Çünkü burası bir okul. Burası çocuklarımızın eğitim gördüğü, öğretmenlerimizin görev yaptığı, ailelerin evlatlarını güven içinde emanet ettiği bir yer olmalı. Bir silahın okul bahçesine kadar girebilmesi, hepimizin sorması gereken çok ciddi soruları beraberinde getiriyor. Bir saldırgan okula nasıl girebildi? Okulun giriş ve çıkışlarında hangi güvenlik tedbirleri vardı? Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için hangi önleyici tedbirler alındı? En önemlisi bu olayın yaşanmasını engellemek için devletin ilgili kurumları üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirdi mi?

Meseleyi yalnızca olayın failine indirgemek kolaycılıktır. Elbette saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında hukuk ne gerekiyorsa yapmalıdır. Elbette suçun şahsi sorumluluğu vardır. Ama kamu yönetiminin görevi yalnızca olay gerçekleştikten sonra müdahale etmek değildir. Asıl görev, olay gerçekleşmeden önce gerekli tedbirleri almaktır."

"HİÇBİR ANNE-BABA, ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERİRKEN ENDİŞE YAŞAMAMALI"

Güvel, Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlerin güvenlik kaygısıyla görev yapmak zorunda bırakılıyorsa, aileler evlatlarını her gün yüreği ağzında okula gönderiyorsa, her gün farklı şehirlerdeki okullardan şiddet haberleri geliyorsa artık bunun üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenlerimiz eğitim vermek için okula gider. Öğrencilerimiz ders görmek, eğitim almak için okula gider. Hiçbir öğretmenimiz can güvenliğini düşünerek sınıfa girmemelidir. Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken 'Bugün başına bir şey gelir mi?' endişesi yaşamamalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu olay bütün yönleriyle araştırılmalıdır. Bir okulun kapısından içeri silahla girilebiliyorsa, sadece saldırganın değil, güvenlik sisteminin de sorgulanması gerekir. Bu saldırının nasıl gerçekleşebildiği, varsa ihmaller ve sorumlular ortaya çıkarılmalıdır. Kamu görevi, sorumluluk taşımaktır ve o sorumlular hesap vermelidir.

Buradan bir kez daha saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum."