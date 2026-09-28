Avni Güvel, Osmaniye'de öldürülen öğretmen olayında ihmalleri gündeme getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avni Güvel, Osmaniye'de öldürülen öğretmen olayında ihmalleri gündeme getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avni Güvel, Osmaniye\'de öldürülen öğretmen olayında ihmalleri gündeme getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Osmaniye İl Başkanı Avni Güvel, Farabi Anadolu Lisesi'nde öğretmenin silahla öldürülmesine ilişkin kamu yönetiminin önceden tedbir alması gerektiğini söyledi. Güvel, okula silah sokulması nedeniyle ihmallerin araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istedi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti Osmaniye İl Başkanı Avni Güvel, Farabi Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin ateşli silahla öldürülmesine ilişkin, "Kamu yönetiminin görevi yalnızca olay gerçekleştikten sonra müdahale etmek değildir. Asıl görev, olay gerçekleşmeden önce gerekli tedbirleri almaktır" dedi.

Güvel, okul önünde yaptığı açıklamada, bir silahın okul bahçesine kadar girebilmesinin ciddi soruları beraberinde getirdiğini söyledi. Okulun "saldırı oldu" denilerek, geçilebilecek bir yer olmadığını belirten Güvel, şunları kaydetti:

"Çünkü burası bir okul. Burası çocuklarımızın eğitim gördüğü, öğretmenlerimizin görev yaptığı, ailelerin evlatlarını güven içinde emanet ettiği bir yer olmalı. Bir silahın okul bahçesine kadar girebilmesi, hepimizin sorması gereken çok ciddi soruları beraberinde getiriyor. Bir saldırgan okula nasıl girebildi? Okulun giriş ve çıkışlarında hangi güvenlik tedbirleri vardı? Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için hangi önleyici tedbirler alındı? En önemlisi bu olayın yaşanmasını engellemek için devletin ilgili kurumları üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirdi mi?

Meseleyi yalnızca olayın failine indirgemek kolaycılıktır. Elbette saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında hukuk ne gerekiyorsa yapmalıdır. Elbette suçun şahsi sorumluluğu vardır. Ama kamu yönetiminin görevi yalnızca olay gerçekleştikten sonra müdahale etmek değildir. Asıl görev, olay gerçekleşmeden önce gerekli tedbirleri almaktır."

"HİÇBİR ANNE-BABA, ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERİRKEN ENDİŞE YAŞAMAMALI"

Güvel, Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlerin güvenlik kaygısıyla görev yapmak zorunda bırakılıyorsa, aileler evlatlarını her gün yüreği ağzında okula gönderiyorsa, her gün farklı şehirlerdeki okullardan şiddet haberleri geliyorsa artık bunun üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğretmenlerimiz eğitim vermek için okula gider. Öğrencilerimiz ders görmek, eğitim almak için okula gider. Hiçbir öğretmenimiz can güvenliğini düşünerek sınıfa girmemelidir. Hiçbir anne baba çocuğunu okula gönderirken 'Bugün başına bir şey gelir mi?' endişesi yaşamamalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu olay bütün yönleriyle araştırılmalıdır. Bir okulun kapısından içeri silahla girilebiliyorsa, sadece saldırganın değil, güvenlik sisteminin de sorgulanması gerekir. Bu saldırının nasıl gerçekleşebildiği, varsa ihmaller ve sorumlular ortaya çıkarılmalıdır. Kamu görevi, sorumluluk taşımaktır ve o sorumlular hesap vermelidir.

Buradan bir kez daha saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Anadolu LisesiYeni PartiGüvenlikOsmaniyeFarabiEğitimGüncelYerelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
17:53
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
“Özel jetle hacca gitti” iddiasına Fatma Betül Sayan Kaya’dan yanıt
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 18:09:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Avni Güvel, Osmaniye'de öldürülen öğretmen olayında ihmalleri gündeme getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei