Avrupa Birliği, Kahramanmaraş\'taki deprem sonrası çalışmaları değerlendirdi

Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun katılımıyla, Avrupa Birliği'nin Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan çalışmalar ve yatırımları hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda Avrupa Birliği'nin 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği yatırımları ele alındı.

Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Avrupa Birliği'nin deprem bölgelerine yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

"Deprem bölgelerinin inşası için büyük gayret gösterildi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu "Kahramanmaraş depreminin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. Depremin ilk anından itibaren bölgede olağanüstü bir çalışma gerçekleşti. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse de gerek bakanlarımız ve gerekse bakanlık kademeleri depremin ilk anından itibaren çok büyük seferberlik ve bu bölgenin yaralarını sarmak ve dertlere deva olmak adına çalışma başladı. Deprem bölgelerinin yeniden inşası ve ihyası adına büyük bir gayret bugüne kadar gösterildi. Depremin ilk anından itibaren dünyanın her yerinden ülkemize yardımlar ulaştırıldı bu açıdan tüm ülkelere müteşekkir olduğumu söylemek istiyorum" dedi.

"Buraya desteğimiz devam edecek"

Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, ise "Avrupa Yatırım Bankası projelerin desteklenmesi için 400 milyon euroluk bir kredi kaynağı tahsis ediyor. Bunlar özellikle atık su, kanalizasyon gibi hayati ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak. Belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi gibi projelerde söz konusu olacak. Depremden önce biz bu konularda bölgedeki illerde farklı projeler sürdürüyorduk. Bu alanları Avrupa Birliği kaynakları ile desteklemeye devam edeceğiz. Bu projelerden birinin bu toplantıdan sonra ziyaret etme fırsatımız olacak. Buraya desteğimizin devam edeceğini ifade etmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"Önemli olan bölgeye olan ilgiye olan ilgi ve alakanın kaybolmaması"

Avrupa başkentlerinin deprem bölgelerine olan ilgisinin kaybolmaması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen "Son derece önemli toplantının Türk yetkililerince önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bizim misyonumuzun hem de buradaki çalışmalarımızın verimli geçmesini ve verimli sonuçlara yol açmasını sağlayacak. Önemli olan bölgeyi depremin birinci yılında ziyaret edip Avrupa başkentlerinde bölgeye olan ilgiye olan ilgi ve alakanın kaybolmamasını sağlamaktı. Bu şekilde de programımızı gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Ayın 1'inde 10 bin konut teslim edilecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Göngör ise şunları ifade etti: "Ağır hasarlı 35 bin binanın yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 85'i aştı. Özellikle deprem bölgeleri olan şehirlerde bu konuda biz çok ilerde olduğumuzu söyleyebilirim. Şehrimizde planlama çalışmaları Çevre Bakanlığımızın destekleri ile biz de destek verdik, bütün yerleşim yerlerimizin zemin etüdü çalışmalarını yaptık. Ayın 1'inde 10 bin konutun teslimi yapılmış olacak ve bundan sonra her ay biten konutlar da rutin olarak teslim edilmiş olacak. İki değerli kurumumuz var, Emlak Konut ve TOKİ. Her ikisi de diğer alanlarda çalışmalarına devam ediyor." - KAHRAMANMARAŞ