Avrupa'da Kadın Cinayetlerinde Artış Sürüyor

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Polis istatistikleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan raporlar, Avrupa'da kadın cinayetlerinin 2024 yılında da artış eğilimini koruduğunu ortaya koydu.

Dünya genelinde kadına yönelik şiddet devam ederken, Avrupa'da da kadına yönelik şiddet oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Polis istatistikleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayınlanan raporlar, Avrupa'da kadın cinayetlerinin 2024 yılında da artış eğilimini koruduğunu ortaya koydu. Üstelik kadın cinayetine kurban gidenlerin büyük bir kısmı yakın aile üyeleri veya partnerleri tarafından öldürülüyor.

Almanya'da neredeyse her gün kadın cinayeti yaşandı

Almanya'da Federal Kriminal Polis Ofisi (BKA) tarafından 2024 yılı Kasım ayında yayınlanan veriler, bir önceki yıl ülkede her gün bir kadın cinayeti yaşandığını ortaya koydu. Polis tarafından yayınlanan raporda, 2023 yılında 360 kadın cinayeti yaşandığı ve kadın kurbanların yer aldığı cinayetlerin yüzde 68,6'sının ev içi şiddete bağlı olduğu ortaya kondu. Raporda 2023 yılında toplam 180 bin 715 kadının ev içi şiddete maruz kaldığı ve şiddet vakalarının bir önceki yıla oranla yüzde 5,6 oranında arttığı ifade edildi.

Fransa'da Macron'un göreve gelişinden bu yana 900'den fazla kadın hayatını kaybetti

Fransa'da kadına karşı şiddetle mücadele eden Collectif NousToutes isimli grubun yayınladığı verilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron döneminde 900'den fazla kadın hayatını kaybetti. 2024 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen protesto gösterisinde Macron döneminde şiddet kurbanı olan yüzlerce kadının isimleri ve yaşlarının yazılı olduğu 15 metrelik bir pankart açıldı. Grup, protesto sırasında şiddet kurbanı kadınlar anısına Eyfel Kulesi'nin yanında 900 mum yaktı.

Belçika'da ayda iki kadın hayatını kaybetti

Belçika'da Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü Yardımcı Direktörü Liesbet Stevens, 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla partnerleri tarafından öldürülen kadınların sayısının 20 olduğunu ve ülkede her ay 2 kadının şiddet kurbanı olduğunu açıkladı. Gerçek rakamların daha yüksek olduğu tahmin edilirken, 2023 yılında potansiyel olarak partnerleri tarafından kadına yönelik yaklaşık 260 şiddet vakası kaydedildi ve bunların yaklaşık yüzde 10'u ölümle sonuçlandı.

İtalya'da kadın cinayetleri yüzde 8 azaldı

İtalya'da ise kadın cinayetleri, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldı. İtalyan parlamento üyesi Martina Semenzato, 2024'te çoğunluğu partnerleri veya eski partnerleri tarafından öldürülen 59 kadının yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu sayının 2023'te 64 olarak kaydedildiğini açıkladı. Gayriresmi verilere göre ise 2023'te kadın cinayeti vakası 103 oldu.

Birçok ülkede 2024 yılına ilişkin detaylı veriler henüz yayınlanmazken, gayriresmi verilere göre 2023 yılında İspanya'da 80, Avusturya'da 23, Çekya'da 21, Yunanistan'da 13, İrlanda'da 9 ve Hırvatistan'da 6 kadın cinayeti yaşandı. - BERLİN