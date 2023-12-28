 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı'na teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı'na teşekkür etti

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 29. toplantısını düzenleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı\'na teşekkür etti
28.12.2023 - 11:25,
Abone Ol

Avrupa Konseyi, 4 Aralık 2023'te Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 29. toplantısını Kayseri'de düzenleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, organizasyonu ve misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer'den Başkan Palancıoğlu'na gelen teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verildi;

"4 Aralık 2023 tarihinde Melikgazi Belediyenizde düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye ile İlişkiler Çalışma Grubu'nun 29. toplantısına ilişkin olağanüstü misafirperverliğiniz ve mükemmel organizasyonunuz için bir kez daha içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Dört yıl sonra nihayet sizinle Türkiye'de yeniden buluşmak gerçekten büyük bir mutluluktu ve son zamanlarda karşılaştığımız zorluklara rağmen kararlılığınız ve yenilenen davetiniz için müteşekkirim. Bu toplantının gerçek bir başarı olduğuna inanıyorum. AB ile Türkiye arasında karşılıklı anlayışa katkıda bulunan açık ve yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu başarılı toplantı, gerilimlerin ve hassas konuların aşılmasında diyaloğun ne kadar önemli olduğunun altını çizmek ve yerel ve bölgesel yönetimlerin işbirliği için köprüler kurmadaki kritik rolünü vurgulamak için önemli bir fırsattı. Bu toplantı aynı zamanda bize, AB ve Türkiye'deki yerel yönetimlerin temel yetkinlikleri olan iklim değişikliğiyle mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma hedefimiz yolunda, dirençli yerel toplulukların nasıl inşa edileceğine dair görüş alışverişinde bulunma fırsatı da verdi. Gelecekte sizlerle tekrar çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Saygılarımla."

Teşekkür mektubuna duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Palancıoğlu da, Avrupa Konseyi'nin bir toplantısını Kayseri'de yapmaktan gurur duyduklarını ve Kayseri'nin tanıtımına destek olan bu organizasyonu hayata geçirdiği için mutlu olduklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Türkiye, Kayseri, Aralık, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı'na teşekkür etti - Son Dakika


12:40
AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:40 AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 13:03:13. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Konseyi, Melikgazi Belediye Başkanı'na teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement