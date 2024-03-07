Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyeleri Türkiye\'ye Geliyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri gözlemlemek için Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyeleri 29 Mart-2 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.
Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komite Üyeleri ile online toplantı gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi'nde 47 ülkenin 350 üyeyle temsil edildiği bir kongrede biz de 18 belediye başkanı olarak ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz. Ben de 10 yıldır Avrupa Konseyi'nde ülkemizi temsil ediyorum. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde, Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Komitesi'nden seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye yaklaşık 35 kişilik bir izleme komitesi gelecek. Bu çerçevede Strazburg ile ilk toplantıyı online olarak gerçekleştirip üyelerin seçimle alakalı sorularını cevapladık. Seçim kampanyalarımızın ve faaliyetlerimizin detaylı bilgilendirmesini yaptık. Seçim öncesi ve seçim gününe odaklanacak olan gözlemciler, kampanya sürecindeki siyasi iklimi ve seçim faaliyetlerini izleyip bir rapor hazırlayacaklar. Seçimlere demokratik olarak yüzde 85'in üzerinde katılım olduğunu, kadınların ve gençlerin en iyi şekilde temsil edildiğini ifade ettik. Seçimle ilgili ülkemizin durumunu paylaştık. Güzel bir toplantı oldu. 31 Mart seçimlerinin sorunsuz bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Başarılı olan arkadaşlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - KAYSERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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