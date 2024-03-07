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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyeleri Türkiye'ye Geliyor

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyeleri Türkiye\'ye Geliyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri gözlemlemek için Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyeleri 29 Mart-2 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.

07.03.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri gözlemlemek için Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyeleri 29 Mart-2 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.

Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komite Üyeleri ile online toplantı gerçekleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi'nde 47 ülkenin 350 üyeyle temsil edildiği bir kongrede biz de 18 belediye başkanı olarak ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz. Ben de 10 yıldır Avrupa Konseyi'nde ülkemizi temsil ediyorum. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde, Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Komitesi'nden seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye yaklaşık 35 kişilik bir izleme komitesi gelecek. Bu çerçevede Strazburg ile ilk toplantıyı online olarak gerçekleştirip üyelerin seçimle alakalı sorularını cevapladık. Seçim kampanyalarımızın ve faaliyetlerimizin detaylı bilgilendirmesini yaptık. Seçim öncesi ve seçim gününe odaklanacak olan gözlemciler, kampanya sürecindeki siyasi iklimi ve seçim faaliyetlerini izleyip bir rapor hazırlayacaklar. Seçimlere demokratik olarak yüzde 85'in üzerinde katılım olduğunu, kadınların ve gençlerin en iyi şekilde temsil edildiğini ifade ettik. Seçimle ilgili ülkemizin durumunu paylaştık. Güzel bir toplantı oldu. 31 Mart seçimlerinin sorunsuz bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Başarılı olan arkadaşlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyeleri Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

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