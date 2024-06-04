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Avrupa'nın en büyük kraterinde Obezite Günü yürüyüşü

BİTLİS - Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Avrupa Obezite Günü dolayısıyla Avrupa'nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü zirvesine yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 50 gönüllü sağlık çalışanı ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderası zirvesine yürüyüş etkinliği düzenleyen Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü farkındalık oluşturdu. Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici'nin de katıldığı yürüyüş etkinliği çerçevesinde 2 bin 250 rakım yükseklikteki Nemrut kalderasının zirvesine kadar yürüyüş yapılarak, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Diyetisyen Nurşen Şahin, "Avrupa Obezite Günü etkinlikleri kapsamında Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Personellerimizle birlikte, Avrupa'nın en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Dağı'na tırmandık. Bu etkinlikle obeziteye dikkat çekmeyi ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamayı amaçladık. DSÖ'nün Avrupa raporuna göre, Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 59'u (erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54) obez veya aşırı kilolu. Ayrıca, her üç çocuktan birinin (erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si) ya aşırı kilolu ya da obez olduğu belirtiliyor. Aşırı kilo, Avrupa'da ölüm sebeplerinin başında gelmekte ve yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Aşırı kilonun 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtilen raporda, bölge genelinde aşırı kilonun yılda en az 200 bin yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklendiğine yer verildi. 2 bin 250 rakım yüksekliğindeki Nemrut Dağı'na yaptığımız bu tırmanış, fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini göstermek ve doğayla iç içe olmanın faydalarını bir kez daha hatırlatmak amacıyla gerçekleştirildi. Nemrut Dağı'nın muhteşem manzarası ve temiz havası, sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu vesileyle, herkesi sağlıklı beslenmeye ve düzenli fiziksel aktivite yapmaya davet ediyorum. Sağlıklı yaşam, sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Bizler, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak toplum sağlığını korumak ve geliştirmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Hep birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe adım atmak için elimizden geleni yapacağız. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek ve bunları sürdürülebilir kılmak için tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.