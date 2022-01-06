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Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi - Son Dakika

Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi

06.01.2022 10:46
Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi

Gaziantep'te faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk güneş enerji paneli üreticisi Solartürk Enerji San. ve Tic. AŞ., yurt dışından gelen gençleri ağırladı.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk güneş enerji paneli üreticisi Solartürk Enerji San. ve Tic. AŞ., yurt dışından gelen gençleri ağırladı.

İtalya, Rusya ve Gürcistan'dan gelen 11 kişilik grup, Solartürk tesislerde incelemelerde bulunarak Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk'ten bilgiler aldı. Erasmus+ programı kapsamında kente gelen grup, Gaziantep organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmada panel üretimini yerinde inceledi. Solartürk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, panel üretiminin geçmişi ve geleceği ile ilgili mezun öğrencilere deneyimlerini aktardı. Sektöre ilişkin öngörülerini paylaştı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Özberk, enerjinin tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Özberk, 2021 sonu itibariyle iç pazardaki paylarını arazi ve çatı uygulamalarında yüzde 10, tarımsal sulama sistemlerinde ise yüzde 30'a çıkardıklarını ifade ederek, "Ülke olarak hedefimiz; 2023 yılında güneşte 15-20 GW kurulu güce ulaşarak, enerji tüketimimizin yüzde 5'inin karşılanmasıdır. Bu, milli hedef olmalı ve gelecek nesillerimizin temiz bir dünyada yaşayabilmesi için dünya ülkelerinin temiz ve yeşil enerjiye yönelmesi sağlanmalı. Bir Türk sanayicisi ve solar sektörüne gönül vermiş öncü şirket olarak, hedefimiz; ülkemizde kurduğumuz her güneş enerji santralinin, enerji ithalatımızı, dışa bağımlılığımızı azaltan bir değer olmasını sağlamak" dedi.

Türkiye'nin en büyük çatı güneş enerji santrali

Özberk, "SANKO Holding bünyesindeki SANKO Tekstil İşletmeleri Adıyaman iplik üretim tesislerinin çatısına yapılan ve Türkiye'nin en büyük çatı Güneş Enerji Santrali (GES) olma özelliğini taşıyan projede Solartürk güneş enerji panelleri yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Çatı GES Projelerini SANKO Tekstil'in Adıyaman işletmelerinin toplam 132 bin 500 metrekare alana sahip çatılarına kurduklarını vurgulayan Özberk, "Türkiye'de bugüne kadar çatıda yapılan en büyük GES olma özelliğini taşıyan projemizde 37.776 adet Solartürk panelleri kullanıldı. Bu paneller ile 15,110 MWp Kurulu güç elde edildi" diye konuştu.

Özberk, iklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için yerli kaynak kullanımına ağırlık verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi
Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi
Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi
Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi

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Gaziantep, Türkiye, Enerji, Güneş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi - Son Dakika


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