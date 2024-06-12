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Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı gözde tatil merkezi Avşa Adası'nda sezon hazırlıkları tamamlandı. Avşa Adası'na, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile beraber yerli turist akını bekleniyor.

Avşa Adası'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi koordinesiyle sezona hazırlıklar tamamlandı. Balıkesir'in incisi olarak nitelendirilen tatil cennetinde, esnaf da yoğun bir tempoyla çalışarak misafirlerini ağırlamaya hazır hale geldi. Avşa Adası, renkli atmosferi ve eşsiz sahilleriyle tatilcileri bekliyor.

Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir CHP Meclis Üyesi Dr. Şahin Alagaş, Avşa Adası'nda hazırlıkların tamamlandığını kaydederek adanın misafirlerini beklediğini kaydetti. Dr. Şahin Alagaş, "Çalışmalarımızı tamamladık. Yollarımız olsun, temizlik çalışmalarımız olsun hepsini yaptık. Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarımız hem karadan hem de insansız hava araçlarıyla havadan devam ediyor. Arkadaşlarımız gayet güzel çalışıyorlar. Kanalizasyon temizliklerimizi de gerçekleştirdik. Tabi ki esnaflarımız da sezon hazırlıklarını tamamladılar. Hizmete hazırız. Avşa'nın nüfusu yazın bazen 40 katına çıkıyor. Avşa, Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden. Dolu dolu bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Avşa Adası'ndaki esnaf, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hareketliliğin başladığını belirtiyor. Sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekleyen esnaf, 9 günlük tatil sürecinde adaya akın edecek olan ziyaretçileri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ediyor. Avşa Adası'nı ziyaret eden tatilciler de adayı çok beğendiklerini ve ayrılmak istemediklerini dile getiriyor. Tatilciler arasında, Avşa'nın sadece bir tatil destinasyonu olmanın ötesinde, huzur dolu ve güvenli bir ada olduğunu vurgulayanlar da bulunuyor. Dahası, bazıları adaya kalıcı olarak yerleşmeyi dahi düşünüyor. - BALIKESİR