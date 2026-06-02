Malatya'da Depremde Yıkılan Avşar Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da Depremde Yıkılan Avşar Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi

02.06.2026 15:10  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 16 kişinin öldüğü Avşar Otel davasında mahkeme, firari sanıkların yakalama kararının infazı ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

(MALATYA) -Haber: Erdal AKBUĞA

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği Avşar Otel davasında mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan otel işletmecileri Barbaros Avşar ile Hasan Hüseyin Avşar'ın yakalama kararının infazının ve bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 10 Eylül tarihine erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Avşar Otel'in yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİĞİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

İkisi firari toplam 13 sanığın yargılandığı Avşar Otel davasının duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan sanık avukatları, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yurt dışında bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Barbaros Avşar ile Hasan Hüseyin Avşar'ın yakalama kararının infazının ve bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin yıkılmasına ilişkin otel işletmecileri Barbaros Avşar, Osman Avşar ve Hasan Hüseyin Avşar, fenni mesul/şantiye şefi Halime Erdemir, otelin teras katındaki çelik çatı projesini çizen Mahmut Ensari Yaşaroğlu, dönemin İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Mehmet Karadeniz, dönemin Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Özbey, imar işleri müdürleri Mustafa Bingöl ve Hamit Güneş, imar müdürü Yaşar Köksal ile belediyede görevli inşaat mühendisleri Mustafa Hakan Büker, Alper Yiğit ve Ahmet Özer hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talebiyle dava açmıştı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Mahkeme, Olaylar, Malatya, Güncel, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Depremde Yıkılan Avşar Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:48:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Malatya'da Depremde Yıkılan Avşar Otel Davası, Bilirkişi Raporu Gelmediği İçin Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.