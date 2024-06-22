Avukat Meltem Zorba: Belediyelere sahipsiz sokak köpekleri için ağır yaptırımlar getirilmeli - Son Dakika
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Avukat Meltem Zorba: Belediyelere sahipsiz sokak köpekleri için ağır yaptırımlar getirilmeli

Avukat Meltem Zorba: Belediyelere sahipsiz sokak köpekleri için ağır yaptırımlar getirilmeli

Avukat Meltem Zorba, belediyelerin mahkeme kararına rağmen sahipsiz sokak köpeklerini toplamadığını belirterek, Hayvan Hakları Kanunu'na ilişkin hazırlanan yeni yasa taslağında sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyelere ağır yaptırımlar içeren hükümler olması gerektiğini söyledi.

22.06.2024 13:21  Güncelleme: 13:30
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Avukat Meltem Zorba, belediyelerin mahkeme kararına rağmen sahipsiz sokak köpeklerini toplamadığını belirterek, Hayvan Hakları Kanunu'na ilişkin hazırlanan yeni yasa taslağında sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyelere ağır yaptırımlar içeren hükümler olması gerektiğini söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde müvekkilinin sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğraması nedeniyle ilgili mahkemeye dava açtıklarını söyleyen Avukat Meltem Zorba, Söğütözü bölgesinde yaşayan insanların çok kez sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını ifade etti. Daha önceden il ve ilçe belediyelerine sahipsiz sokak köpeklerinin toplatılması için başvuruda bulunduklarını belirten Zorba, kendilerine olumlu cevap verilmediğini kaydetti.

"Hem burada ciddi bir mağduriyet var hem de üstelik mahkeme kararı var"

İlgili belediyelere dava açtıklarını aktaran Zorba, "Mahkeme hizmet kusuru olduğuna karar verdi. Köpeklerin toplanması talebimizin reddinin iptaline karar verdi. Bu demek ki bu bölgedeki sahipsiz köpeklerin belediyeler tarafından alınması gerekiyor. Karar mart ayında elimize geldi ve biz başvuruyu yaptık ilgili belediyere. Yüz yüze de görüşmeler yaptım. Maalesef buna rağmen halen sahipsiz köpekler daha alınmadı. Hem burada ciddi bir mağduriyet var hem de üstelik mahkeme kararı var. Mahkeme kararının yerine getirilmemesi de ayrı bir sorumluluğu gerektiriyor. Bu yüzden bir an önce bu kararın yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz sokakta sıfır sahipsiz köpek sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasını içeren bir kanun"

Hayvan hakları konusunda hazırlanan yeni yasa taslağı hakkında da konuşan Zorba, "Bizim beklentimiz sokakta sıfır sahipsiz köpek sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasını içeren bir kanun. Bu tedbirler için muhakkak yerel idarelere görev ve sorumluluklar verilecek. Bu görev ve sorumlulukların çok net belirlenmesi, aynı zamanda sorumluluk yerine getirilmediği zaman cezai yaptırımlar düzenlenmesini istiyoruz. Yeni kanun tasarısında mutlak suretle bu sorumlulukların bir süreye ve yaptırıma bağlı olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yoksa kanundan beklediğimiz amacı sağlamakta zorluk çekeriz" dedi.

Türkiye'de sahipsiz köpek saldırısı kaynaklı çok fazla mağduriyetin olduğunu vurgulayan Zorba, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 kuduz aşısı raporlarına göre yılda 437 bin insanın kuduz riskli temastan dolayı aşı olduğunu söyledi. Günde bin 200 insanın köpek saldırısına uğradığını kaydeden Zorba, kuduz vakalarının yüzde 91'inin sahipsiz sokak kaynaklı olduğunun altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Belediye, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avukat Meltem Zorba: Belediyelere sahipsiz sokak köpekleri için ağır yaptırımlar getirilmeli - Son Dakika

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