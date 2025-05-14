Avukatın Ayıplı Motosiklet Mücadelesi

Avukatın 484 bin liralık ayıplı motosiklet mücadelesi

Oğluna aldığı motosiklet fabrika üretim hatalı çıktı, ayıplı ürünü mahkeme yoluyla tespit ettirdi

Distribütör firma ve motoru satan bayiye ihtarname gönderen avukat, motosikleti iade etmek istedi ancak alınmadı

ANTALYA - Antalya'da bir avukat, oğluna aldığı motosikletin dijital ekranının su alması nedeniyle gittikleri servis sonrası farklı bir arıza oluştuğunu öğrendi. Mahkemeye yaptırdığı tespit ile motosikletin üretim ayıplı olduğunu ortaya çıkartan avukat, distribütör firma ve motoru satan bayiye ihtarname göndererek motosikleti iade etmek istediğini belirtti. Ancak firma motosikleti teslim almadı.

Antalya'da serbest avukatlık yapan Hatice Canbalakar, 2024 yılı Kasım ayında oğluna 484 bin TL'ye 2023 model Brixton marka Cromwell 1200 CC'lik motosiklet aldı. Kısa bir süre sonra 07 BYD 065 plakalı motosikletin dijital ekranının yağmurlu havalarda su aldığını fark eden Hatice Canbalakar'ın oğlu aracı satın aldıkları yetkili servise götürdü. Burada kendilerine ekranın değişmesi gerektiği ve yurt dışından sipariş edileceği belirtildi. Yetkili servisten çıkan genç kısa bir mesafe gittikten sonra motosikletin vitesinin atmakta zorlandığını fark etti. Tekrar servise dönen Hatice Canbalakar'ın oğluna servis görevlileri motosikletin kendilerinde kalması gerektiğini ve inceleme yapacaklarını söyledi.

Bayiye ihtarname gönderdi

İnceleme yapılması için yetkili servise bırakılan motosiklet için Hatice Canbakalar, mahkeme aracılığı ile tespit yapılmasını istedi. Yapılan tespit sonucunda bilirkişi tarafından motosikletin dijital ekranının ve vites sorunlarının imalat kaynaklı gizli ayıp olduğu belirlendi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun 11. Maddesi gereği sözleşmeden cayma hakkını kullanmak için Canbalakar, distribütör firma İsotlar Motor ve motoru satan Erciyes Özel Sağ. Oto. bayiine ihtarname gönderdi. Hatice Canbalakar, motoru teslim etmeye hazır olduklarını belirten belirtilen tarih ve saatte notere gitmesine rağmen firma yetkilileri motosikleti teslim almaya gelmedi.

"Debriyaj milinin yamulduğunu söylediler"

Bunun üzerine motosikleti otoparka çeken ve bir daha kullanmadığını belirten Hatice Canbakalar, "Daha öncede aynı markayı alıp memnun kaldığımız için 1200 cc'lik olan modelinden aldık. Bu motor aldıktan çok kısa bir süre sonra dijital ekranının yağmurlarda su alması nedeniyle oğlum servise götürdü. Serviste soruna bakıp bilgi vereceklerini söylemişler, ekran yurt dışından geleceği için. Oğlum servisten çıktıktan sonra motor vites atmamaya başlamış. Beni aradı, servise geri dönmesini söyledim. Baksınlar, bir yerini mi oynadılar, niye vites atmaz. 1.5-3 aylık bir motor olduğundan servise geri döndü. 'Motorun bırakılması bizim bakmamız lazım. Hemen bilemeyiz' demişler. Daha sonra bizi aradıklarında debriyaj milinin yamulduğunu söylediler" dedi.

"Ayıplı olduğu tespit edildi"

2 aylık bir motosiklette debriyaj milinin yamulmasının imkansız olduğunu ve normal bir kullanıcı hatası olabilecek bir şey olmadığını söyleyen Canbalakar, "Avukat olmam nedeniyle süreci geciktirmemek için direkt mahkemeden tespit yaptırdım. Yaptırdığım tespit sonunda motorun üretim ayıplı olduğunu, yani debriyaj milinin ve dijital ekranın üretim ayıplı olduğunun tespiti yapıldı. Bunun üzerine distribütör firma ve motoru satan bayiye ihtarname gönderdim. Biz Tüketicinin Korunması Kanunu'na dayanarak 11. maddeye göre dönme hakkımızı kullanmak istediğimizi belirttik. Çünkü 2 aylık bir ayıplı ürünü kabul etmek zorunda değilim. Yasal bir hakkım var ve motoru iadeye hazır olduğumuzu belirttik. Notere de tarih ve saatini belirttik ama kimse gelmedi. İhtarımıza da cevap vermediler" ifadelerini kullandı.

"Kullanamıyoruz, aynı şekilde duruyor"

Motosikletin üretim hatalı ve ayıplı ürün olduğunun mahkeme tarafından tespit edildiğini belirten Hatice Canbalakar, "Motosikletin vites atmıyor, yolda giderken vites atmasa ölümle sonuçlanabilir. Bir can kaybı olduktan sonra mı müdahale edecekler. Maddi kaybı getirirler ama ya manevi kayıp. Bu çocuk ölürse veya yaralanırsa distribütör firma ve satışı yapan bayi hiç mi vicdan azabı yaşamayacak. Ayıplı ürün, üretim hatalı, bu tespit edilmiş, Daha bunun nesini bekliyoruz ki. Ürününüz burada servise götürüp tespit yapıldığı andan itibaren burada duruyor. Aynı şekilde duruyor, çünkü kullanamıyoruz aracı. Şubat sonunda teslim aldık servisten, tespit süreci de motor servisteyken yapıldı. O günden bu yana 1200 CC'lik motor burada yatıyor. Maddiyat karşılanabilir ama maneviyatı kimse karşılayamaz. Ayıplı bir ürünü bende kabul etmek zorunda değilim, geriye almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Farklı bir markanın parçası takılmış

Mahkemece yapılan bilirkişi tespitinde motosikletin debriyaj milinin farklı bir marka motosikletin parçası ile değiştirilmiş olduğunun da belirlendiğini söyleyen Canbalakar, "Biz motoru şubat ayında servise götürdükten sonra mahkeme kararı ile tespit istedim. Bilirkişi incelemesini yaptıktan sonra debriyaj milinin farklı bir marka motorun debriyaj mili ile değiştirmişler. Ama, o da aşınmış. Bu da rapora yansıdı. Bizden habersiz tüketicinin onayını almaksızın değişim yapıyorlar. Böyle bir hakları yok, bana sormak ve yazılı onayımı almak zorundalar. Ben 'garantiden değişsin dersem' ancak o zaman işlem yapılabilir. Ama hiçbir onayımızı almadan başka bir motorun debriyaj mili ile değiştiriyorlar. Ama üzerine taktıkları o parçada yamulmuş durumda. Herhalde kullanılmış bir ürün takmışlar. Bize de bilirkişi tarafından kullanılmış ürün takılmış olabileceği söylenmişti" dedi.