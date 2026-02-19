Avukatın Gözaltı Kararına Tepki - Son Dakika
Avukatın Gözaltı Kararına Tepki

19.02.2026 15:03
İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ömür Can Aydın, müvekkilinin gördüğü şiddeti tutanağa geçirmek isterken gözaltına alındı. Olay sonrası avukatlar adliyede toplandı.

(İZMİR) – İzmir Barosu'na kayıtlı bir avukat hakkında, emniyette müvekkilinin gördüğünü öne sürdüğü şiddeti tutanağa geçirmek istemesi üzerine gözaltı kararı verilmesi ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmesine avukatlar tepki gösterdi.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ömür Can Aydın hakkında, ifade için gittiği emniyette müvekkilinin gördüğünü öne sürdüğü şiddeti tutanağa geçirmek istemesi üzerine nöbetçi savcı tarafından gözaltı kararı verildiği ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmesi yönünde talimat verildiği öğrenildi. Aydın'ın daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

İzmir Barosu üyesi avukatlar, olayın ardından İzmir Adliyesi'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Emre Öktem gerçekleştirdi. Öktem, şunları kaydetti:

"Bugün yine avukata şiddetin bir türünün sonucunu yaşadığımız bir günde İzmir Adliyesinde bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyoruz. Meslektaşımız Ömür Can Aydın bugün avukatlık mesleğini icra ettiği esnada Narkotik büroda müvekkilinin ifadesi alınırken, müvekkilinin görmüş olduğu şiddeti gündeme getirdiği için, bunu tutanaklaştırmaya çalıştığı için ve müvekkiline yasal haklarını hatırlattığı için, nöbetçi savcı tarafından iftira suçu iddiasıyla hakkında yakalama kararı, gözaltı kararı ve mevcutlu olarak adliyeye getirilme kararı verildi. Daha sonra gece itibariyle Nöbetçi Yönetim Kurulu hattımıza ulaşan meslektaşımıza bütün süreçte destek olmaya çalıştık, yanında olmaya çalıştık. En son sabah 06.00 sularında nöbetçi savcıyı bizzat ben aradım, konuşmak istedim. Ama kurumsal nezaketten de uzak bir biçimde nöbetçi savcı amiyane tabirle telefonu suratımıza kapattı. İzmir Barosu'yla, İzmir Barosu avukatlarıyla muhatap olmayı tercih etmeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Daha bundan birkaç gün önce Adalet Bakanı'nın Türkiye'deki bütün avukatlara şahsi cep telefonlarından 'biz bir aileyiz' mesajı attığı günün akabinde İzmir'de nöbetçi bir savcı İzmir Barosu yönetim kuruluyla dahi konuşmayı reddetti.Biz avukatlar işimizi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz avukatlar hak savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz avukatlar işkenceye karşı durmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugün burada öncelikle sevgili Ömür Can'a ben teşekkür etmek istiyorum. Avukatlık mesleğinin gerektirdiği hiçbir şeyden geri adım atmadan meslektaşımız görevini icra etti. Bugün şu anda kendisi de yanımızda serbest bırakıldı. Öncelikle ona daha sonra da bugün burada olan bütün meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Son bir sözde gene ilgili savcıya söylemek istiyorum. Yarın bir gün emekli olduklarında avukatlık hayaliyle kapısına geldikleri barolar, bugün muhatap almadıkları baroların kapıları kendilerine kapalı olacak. Bunu da lütfen unutmasınlar."

Açıklamada konuşan avukat Ömür Can Aydın ise Narkotik Şube'de müvekkilinin ifadesine katılmak üzere bulunduğunu, kötü muamele iddiasını tutanağa geçirmek istediklerini ancak muhatap bulamadıklarını öne sürdü. Aydın, "Savunma susmadı, susmayacak ve susturulmayacak" ifadeleri kullandı.

Kaynak: ANKA

