Avukatlar Günü'nde İfade Özgürlüğü Vurgusu

(VAN) - Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz "Bu ülkede seçilmişlerin iradesi gasp ediliyor, ifade özgürlüğü yok sayılıyor" dedi.

Van Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü, geleneksel olarak düzenlediği gala gecesiyle kutladı. Van'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte avukatlar bir araya geldi.

Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki hukuk sistemine ve avukatların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Özaraz, "Dünyada Tehlikedeki Avukatlar Günü'nün son 11 yılda iki kez Türkiye'ye ithaf edilmesi ve hukuk üstünlüğü endeksindeki yerimiz, yaşadığımız hukuksuzlukları net şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Bazı meslektaşlarının adalet mücadelesi sırasında şiddet ve baskıya maruz kaldığını, hatta öldürüldüğünü ifade eden Özaraz, Tahir Elçi, Şevket Epözdemir ve Medet Serhat'ı saygıyla andı.

"Bu ülkede seçilmişlerin iradesi gasp ediliyor"

Özaraz, devletin güvenlikçi yaklaşımı nedeniyle hukuksuzlukların derinleştiğini belirterek, "Bu ülkede seçilmişlerin iradesi gasp ediliyor, ifade özgürlüğü yok sayılıyor, Kürt halkının dili yasaklanıyor" diye konuştu. Barışa yönelik adımların cesaretle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Özaraz, "Gerçek bir barış, Kürt realitesinin tanındığı, halkların kültür ve dillerinin kabul edildiği bir zeminde mümkündür" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda, hukuk devleti ve toplumsal barış mesajları Özaraz, avukatların bu süreçte önemli bir rol üstleneceğine inandığını dile getirdi.

Gece, Bajar ve Nur Dönmez'in müzik dinletisiyle sona erdi.