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Avustralya'da Noel etkinliğinde Filistin protestosu - Son Dakika
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Avustralya'da Noel etkinliğinde Filistin protestosu

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen geleneksel Noel etkinliği sırasında iki protestocu Filistin bayrakları ile sahneye çıkarak, 'Gazze'de çocuklar ölüyor' sloganı attı. Protesto sonucunda etkinlik kısa süreliğine kesintiye uğradı.

Avustralya\'da Noel etkinliğinde Filistin protestosu
24.12.2023 - 22:37,
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- Avustralya'da geleneksel Noel etkinliğinde Filistin'e destek protestosu

MELBOURNE - Avustralya'da geleneksel Noel etkinliği sırasında iki protestocu Filistin bayrakları ile sahneye çıkarak, " Gazze'de çocuklar ölüyor" sloganı attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın dört bir yanında İsrail'e tepkiler sürüyor. Avustralya'nın Melbourne kentindeki Sidney Myer Music Bowl'da düzenlenen Carols by Candlelight adlı geleneksel Noel etkinliği sırasında iki protestocu, Filistin bayrakları ile sahneye çıktı. Canlı olarak yayınlanan etkinlik kesintiye uğrarken, sahneden indirilmeden önce sunucu David Campbell'ın elinden mikrofonu almayı başaran bir gösterici, "Gazze'de çocuklar ölüyor" sloganı attı. Seyircilerden bazıları ise protestoyu yuhalayarak tepki gösterdi.

Güvenlik görevlileri protestocuları sahneden yaka paça indirirken, kısa bir süre sonra etkinlik kaldığı yerden devam etti. Campbell, protestonun ardından yaptığı açıklamada, "Bu dünya için çok zor bir zaman. Dışarıda çok fazla acı varken böyle bir gecede bir araya gelmek hepimiz için zor" dedi.

Melbourne'de 1938'den bu yana geleneksel olarak düzenlenen Noel etkinliğinde elde edilen gelir ile görme engelli veya göz hastalığı bulunan çocukların ailelerine destek olunuyor.

Kaynak: İHA
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