Avustralya vatandaşlarına Türkiye\'de vize muafiyeti

Avusturalya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerinde vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AVUSTRALYA VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYETİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Avusturalya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçları seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Muafiyete ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18'inci maddesi gereğince karar verildi.