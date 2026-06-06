AY-BAN seferleri için geri sayım başladı

İncirliova ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasında hizmet verecek AY-BAN Banliyö Hattı için geri sayım başlarken İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, durak imalatlarının tamamlandığını belirterek projenin kısa süre içerisinde hizmete gireceğini açıkladı.

İncirliova'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan AY-BAN Banliyö Hattı'nda sona yaklaşıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında durak imalatlarının tamamlandığını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların çok yakında banliyö seferlerinden faydalanmaya başlayacağını söyledi. AY-BAN hattının hizmete girmesiyle birlikte İncirliova ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasındaki ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade eden Başkan Kaya, hattın özellikle çalışanlar, öğrenciler ve günlük ulaşım ihtiyacı bulunan vatandaşlar için önemli kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Başkan Kaya; "İncirliovamızın ulaşım ağını güçlendirecek AY-BAN Banliyö Hattı için artık geri sayım başladı. Duraklarımızın yapımı tamamlandı. Çok kısa süre içerisinde seferlerin başlamasını bekliyoruz. Bu proje sayesinde hemşehrilerimiz başta Şehir Hastanesi, Tekstil Park ve ASTİM Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere Aydın'ın birçok önemli noktasına daha kolay ulaşabilecek. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak ve çok kısa süre içerisinde hizmete başlayacak AY-BAN Banliyö Hattı'nın başta İncirliovamız olmak üzere Aydınımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Kaya açıklamasında, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti. - AYDIN