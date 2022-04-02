Ayağı kesilen anne: "Çocuklarımın okumasını istiyorum" - Son Dakika
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Ayağı kesilen anne: "Çocuklarımın okumasını istiyorum"

02.04.2022 23:01

- Ayağı kesilen anne: "Çocuklarımın okumasını istiyorum" Kastamonu'nun Tosya ilçesinde beyin tümörü sebebiyle ayağı kesilen ve bakıma muhtaç olan kadın, çocuklarının eğitimlerini tamamlayabilmesi için yardım istedi.

- Ayağı kesilen anne: "Çocuklarımın okumasını istiyorum"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde beyin tümörü sebebiyle ayağı kesilen ve bakıma muhtaç olan kadın, çocuklarının eğitimlerini tamamlayabilmesi için yardım istedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Şeyreküstü Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Şerife Yünet, ayağında aniden başlayan şiddetli ağrı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Beynindeki tümör sebebiyle hayati tehlikesi olduğu belirlenen ve sol ayağındaki damarların tıkandığı belirlenen Şerife Yünet'in sol ayağı operasyonla kesildi. Ayağının kesilmesinin ardından tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Şerife Yünet, iki çoğu ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Ayağı sebebiyle çalışamayan Yünet'in lise öğrencisi oğlu eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kaldı. Kızının da okula gidememesinden korktuğunu söyleyen Yünet, yardım istedi.

Yünet, "Benim oğlum bana bakabilmek için okulu bırakmak zorunda kaldı. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorum. Baypas ameliyatı da oldum. Beynimde tümör var. Oğlumun okulu bırakması beni yıktı. Çünkü ben hep benim oğlum okuyup avukat olsun isterdim. Oğlumu hep devlet dairelerinde, adliyelerde görmek isterdim. Benim oğlum artık okuyamayacak. Ben 8 yaşındaki kızımı bile okutamayacağım" diye konuştu.

Ayağı kesilen anne: Çocuklarımın okumasını istiyorum
Ayağı kesilen anne: Çocuklarımın okumasını istiyorum
Ayağı kesilen anne: Çocuklarımın okumasını istiyorum

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Kastamonu, Çocuk, Oğlum, Tosya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayağı kesilen anne: 'Çocuklarımın okumasını istiyorum' - Son Dakika


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