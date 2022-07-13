Ayak mantarına 7 asırlık çözüm - Son Dakika
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Ayak mantarına 7 asırlık çözüm

13.07.2022 10:43
Ayak mantarına 7 asırlık çözüm

Sivas'ta kaybolmaya yüz tutmuş yemeniciliği sürdürmeye çalışan Zafer Kıtlık, yemeni kullanımının ayakta oluşan mantar, koku ve terlemeye karşı çözüm olduğunu söyledi.

Sivas'ta kaybolmaya yüz tutmuş yemeniciliği sürdürmeye çalışan Zafer Kıtlık, yemeni kullanımının ayakta oluşan mantar, koku ve terlemeye karşı çözüm olduğunu söyledi.

Sivaslı yemeni ustası Zafer Kıtlık, el emeği göz nuruyla değişik renk ve modellerle yaptığı yemenilerle mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

Tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan yemeni, keçi ve manda derisine elde şekil verilerek bambaşka bir hal alıyor. Tamamen el işçiliğiyle büyük emek harcanarak yapılan yemeniler doğal malzemelerden yapılması nedeniyle 250 ve 300 lira arasında tezgahtaki yerini alıyor. Yemeni ustası Kıtlık, mesleğe olan ilginin gün geçtikçe azaldığını belirterek çırak bulmakta ve yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

"Tamamen doğal ve sağlıklı"

Yemeni ustası Zafer Kıtlık, yemenilerin doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Yemeni, Yemenli bir ustadan Türkiye'ye gelmiş, Gaziantep ve Kahramanmaraş üzerinden diğer illere de yayılmıştır. Yemenilerin yüzünün hakiki deri olması, altının manda köselesi olması, ferah olması, nefes alması, ter, koku yapmaması ve ayakta mantar yapmaması gibi birçok özellikleri vardır. Ben 1988 yılında kundura mesleğine başladım, yemeni unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu için ilgi duydum ve şuan faaliyetlere devam ediyorum. Yüzü keçi derisindendir, altı manda köselesinden olur. Yemeni kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu için insanlar yeni yeni ilgi gösteriyor. Çırak bulmakta zorlanıyorum, kimse çırak olarak yetişmiyor. Satışlarımı internet üzerinden ve sipariş üzerine yapıyorum. İlk defa gören insanlar aşırı ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayak mantarına 7 asırlık çözüm - Son Dakika

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