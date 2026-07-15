Sinop\'ta 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Ömer Can Açıkgöz, Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Recep Samet Çetin ve ilçe protokolü katıldı.

Şehit Ömer Can Açıkgöz'ün kabrini ziyaret eden protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua ederek rahmet, minnet ve şükran duygularını ifade etti. - SİNOP