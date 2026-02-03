Aybay ve Yıldırım ailelerinin mutlu günü

Aybay ve Yıldırım ailelerinin evlatları Elif İrem Aybay ve Alper Yıldırım kıyılan nikah ile aynı çatı altında birleşti.

Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine, Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, 65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Önceki Dönem Selim Belediye Başkanı Çoşkun Altun, Emniyet Müdürü Ufuk Özben, İş İnsanları, çiftin arkadaşları ve dostları katıldı.

Nikah sonrası 65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bir ömür boyu mutluluklar dileyerek "Mevlana evliliği tarif ederken, Hazreti Peygamberin yolu olarak tarif eder. Kutlu bir yolculuğa, güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculukta birbirinizi muhakkak çok seveceksiniz ama size bir tavsiyem var. Birbirinizi sevdiğiniz, birbirinizi saydığınız ve birbirinize muhabbet beslediğiniz kadar ne olursunuz, kendinizden daha çok, birbirinizden daha çok sizi bu yaşa getiren büyüklerinizi, annelerinizi-babalarınızı birbirinizden daha fazla sevin. Çünkü, aileniz bereket bulur, aileniz huzur bulur" dedi.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "en az 3 çocuk" söylemini hatırlatarak, "Bu ülkeye güzel evlatlar yetiştirin. Ailesini seven, vatanını seven, milletini seven. Elbette öyle bir güzel evlilik gerçekleştirin ki herkes sizin evliliğinizi örnek göstersin. Desinler ki, Elif'le Alper'in evliliği gibi evlilik yapın. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesini unutmayın. En az üç çocuk. Çünkü, dedeler, nineler, babaanneler, anneanneler, hepsi torun bekliyorlar. Onları da bu mutluluktan mahrum etmeyin." diye konuştu.

Aile bütünlüğünü vurgulayan Aile Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Artık aile birliğiniz kuruldu. Her şeyden önce birbirinize güvenmeniz gerekiyor, birbirinize destek vermeniz gerekiyor. Yüzünüze yansıyan bu güzellik bir ömür devam etsin. Sizlerin mutluluğu bizleri mutlu eder. İki aileye de böyle hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Sizin de bundan sonraki göreviniz bu millete, bu devlete, Cumhuriyetin ilkelerine sağlam temellerle bağlı, milliyetçi duygulara bağlı evlatlar yetiştirmeniz ve onlara bu güzelliği tattırmanız. Ben bütün misafirlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu evlatlarımızın mutluluğu daim olsun, buradaki tüm misafirlerin duaları sizlerle olsun. Bir ömür boyu en güzel yaşam sizlerle olsun. Yaşayan biri olarak söylüyorum, sevgiyi, saygıyı eksiltmeyin, bunları aştığınız takdirde hayatınız çok güzel geçecektir, buna inanın. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KARS