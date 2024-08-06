Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi inşaatı tamamlanmak üzere - Son Dakika
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Yerel

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi inşaatı tamamlanmak üzere

Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler Mahallesinde inşa ettiği Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin inşaatı sona yaklaşıyor. Kreş, çağdaş bir eğitim imkanı sunarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacak.

06.08.2024 19:16
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Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşinde sona doğru

Başkan Aydın: "Çocuklarımız çağdaş bir eğitim ile geleceğe hazırlanacak"

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler Mahallesinde geçtiğimiz Mayıs ayında temelini attığı Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşinin inşaatında sona yaklaşıldı. Çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunacak olan kreş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile birlikte kapılarını öğrencilere açacak.

Seçim döneminde Osmangazili yurttaşlara ilçenin birçok noktasına kreş inşa edeceklerinin sözünü veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başlamasının henüz 45'inci gününde bu vaadini yerine getirerek Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin temelini attı. Hamitler Mahallesi'nde mülkiyeti Osmangazi Belediyesi'ne ait arazi üzerine Metin Azak isimli bir hayırsever vatandaşın destekleriyle hayata geçirilen kreşin inşaatında kısa sürede büyük yol kat edildi. Toplam 500 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa edilen kreşin kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçiliklerin ve çevre düzenleme çalışmaların yürütüldüğü kreş, dört sınıftan oluşacak. 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilen kreşin içerisinde aynı zamanda müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme alanı, revir, kapalı etkinlik alanı ve veliler için bekleme alanı yer alacak. Kreş bünyesinde, çocuklar için açık etkinlik ve oyun alanları ile hobi bahçesi de bulunacak.

"İnşaat beklediğimizden hızlı ilerliyor"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, temeli geçtiğimiz Mayıs ayında atılan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi inşaatını gezdi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Aydın, inşaatın beklentilerinden daha hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Osmangazi'nin birçok noktasına geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirileceği kreşler inşa etmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Aydın, "Seçimin ardından göreve başlamamızın 45'inci gününde Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin temelini attık. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmaların bu kadar hızlı gideceğini biz de tahmin etmiyorduk. Kreşimizi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklarımızın hizmetine açacağız. Çocuklarımıza çağdaş bir eğitim vererek, hayata hazırlanmalarına katkıda bulunacağız. Kreşimizin inşaatında bizlere destek olan hayırsever vatandaşımız Metin Azak ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırsever vatandaşımızın vefat eden kızının ismini de kreşimizde yaşatacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi inşaatı tamamlanmak üzere - Son Dakika

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