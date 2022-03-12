Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı - Son Dakika
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Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı

12.03.2022 07:56

Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

Rusya'da 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi, İstanbul Boğazı'na ulaştı

01.30.'DA İSTANBUL'A GELDİ

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30'da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Rusya'da 6 bin 99 ton ayçiçek yağı getiren gemi, İstanbul Boğazı'na ulaştı

ÇANAKKALE'YE DOĞRU YOL ALDI

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi'nden geçip Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.

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İstanbul Boğazı, İstanbul, Rusya, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı - Son Dakika


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