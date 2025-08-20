Aydın'a Yeni Adliye Binası Onaylandı - Son Dakika
Aydın'a Yeni Adliye Binası Onaylandı

Aydın\'a Yeni Adliye Binası Onaylandı
20.08.2025 09:22
Aydın'da yeni adliye binası inşaat projesi onaylandı, ihale süreci başlayacak.

Aydın'da uzun süredir beklenen yeni adliye binası için hazırlanan inşaat projesi onaylanırken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş; "Adalet Bakanlığımız tarafından inşaat ihale süreci çalışmalarına başlanılacaktır" dedi.

Aydın'da depreme dayanıksız olduğu ve yetersiz olduğu gerekçesiyle yeni adliye binasının yapılması için çalışmalar sürerken, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın'a kazandırılacak yeni adliye binası inşaat projesinin onaylandığını açıkladı. Sarıbaş yaptığı açıklamada, projenin yaklaşık 36 bin metrekare alan üzerine inşa edileceğini belirtti. Yeni adliye binasının 65 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını vurgulayan Sarıbaş, yapının modern, depreme dayanıklı ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı bir şekilde inşa edileceğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı tarafından inşaat ihale sürecine başlanacağını da duyuran Sarıbaş; "Aydın'ımıza hayırlı olsun. Aydın Adliye Binası inşaat projesi onaylandı. Yaklaşık 36 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni adliye binamız için Adalet Bakanlığımız tarafından inşaat ihale süreci çalışmalarına başlanılacaktır. 65 bin metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binamız, adalet hizmetlerinin daha güçlü temeller üzerinde, modern, depreme dayanıklı ve teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı şekilde Aydın'ımıza kazandırılacaktır. AK Parti olarak hizmet ve eser odaklı çalışmalarımızla Aydın'ımızın kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

08:41
