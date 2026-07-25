Aydın Arıcılar Birliği Başkanı\'nın Babası Vefat Etti

Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir'in babası Mehmet Özdemir, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

1934 doğumlu olan ve 92 yaşında yaşamını yitiren Mehmet Özdemir'in, bir süredir yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Özdemir için cenaze töreninin yarın öğle namazını müteakip İmamköy Camii'nde düzenleneceği, kılınacak cenaze namazının ardından naaşının İmamköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Mehmet Özdemir'in vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra arıcılık camiasında da üzüntüye neden oldu.