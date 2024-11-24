Aydın Belediye Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı - Son Dakika
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Aydın Belediye Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı

Aydın Belediye Başkanı\'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı ve toplumsal dönüşüm çağrısında bulundu.

24.11.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, toplumumuzun vicdanını derinden yaralayan bir sorun olmaya devam ediyor. Şiddetin hiçbir türüne tahammülümüz olmadığını bir kez daha haykırıyor; çözüm için hep birlikte harekete geçme çağrımızı yineliyoruz. Kadınlarımız, hayatın her alanında eşit haklara ve özgürlüklere sahip olmayı hak ediyor. Kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek, eğitim ve istihdam imkanlarını artırmak bizlerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Ancak bunlar da yeterli değildir; aynı zamanda yasaların, şiddetin önlenmesinde caydırıcı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Kadınlarımızın güçlü ve özgür bireyler olabildiği bir toplumda şiddetin köklerinin kuruyacağına olan inancımız tam. Adaletin sağlanması için hiçbir bahaneye, hiçbir "iyi hal" indiriminin arkasına sığınılmamalıdır. Kadınların haklarını ve yaşamlarını güvence altına almak, ulusal ve uluslararası sözleşmelere sadık kalarak mümkün hale gelecektir. Bizler; bu kapsamda, 'İstanbul Sözleşmesi' gibi kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayan hukuki düzenlemelerin önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, şiddet mağduru kadınlarımıza her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Ancak biliyoruz ki, şiddetin sosyolojik altyapısının çözümü için toplumsal dönüşüm zaruridir. Bu dönüşüm, kadınıyla erkeğiyle herkesin zihninde ve kalbinde başlamalıdır. Bu noktada hepimize büyük görevler düşmektedir. Güçlü kadınlar, güçlü toplumların temelidir. Bu vesileyle, şiddete maruz kalmış tüm kadınlarımızı saygıyla anıyor, kadın erkek demeden herkesin bu mücadelede sesini yükseltmesini diliyoruz" - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, İnsan Hakları, Politika, Belediye, Şiddet, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Belediye Başkanı'ndan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mesajı - Son Dakika

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