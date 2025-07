Aydın Belediye Başkanı\'ndan Su Tasarrufu Çağrısı

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Aydın'da su kaynaklarının her geçen azalması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'su tasarrufu' çağrısında bulundu. Başkan Çerçioğlu açıklamasında "her damla suyun kıymeti bilinmelidir" diyerek herkesin su kullanımında duyarlı olmasını istedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu açıklamasında; "Su varsa hayat var. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydınımız'da da su kaynaklarımız her geçen gün azalmakta, kuraklık riski artmaktadır. Bu sadece bugünün değil, çocuklarımızın geleceğini de tehdit eden bir durumdur. Biz Aydın büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu altyapısını yenilemekten, su rezervlerimizi arttırmaya kadar birçok alanda yatırımlar yapıyor, kayıpları minimum seviyeye indirmek için çalışıyoruz. Şu anda Aydın'ın en önemli su kaynaklarından biri olan İkizdere Barajı'nda doluluk oranı ne yazık ki yüzde 17'ye düştü. Barajdaki bu kritik seviye sürdürülebilir su üretiminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bizim bu mücadelemizde siz kıymetli hemşirelerimizin desteği olmadan başarıya ulaşmamız mümkün değil. Hep birlikte suyumuzu koruyalım. Musluklarımızı gereksiz yere açık bırakmayalım. Bahçe sulamalarını mümkün olduğunca azaltalım. Gri su geri kazanımı ve damla sulama yöntemlerini yaygınlaştıralım. Unutmayalım ki her damla su, geleceğimize atılan bir imzadır. Her zaman dediğim gibi; susuzluk bizi yönetmeden bir suyu yönetelim. Aydın halkının sağduyusuna güveniyor, tüm vatandaşlarımızı bu zorlu süreçte hep birlikte hareket etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi. - AYDIN